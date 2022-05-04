В результате вооруженной агрессии РФ в Украине погибло 220 детей, 407 ранены – Офис генпрокурора

Ранения получили минимум 407 детей.

"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", – говорится в сообщении.

Больше всего детей пострадало в Донецкой области – 139, Киевской – 115, Харьковской – 95, Черниговской – 68, Херсонской – 46, Николаевской – 43, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской – 17, в Киеве – 16, Житомирской – 15.

"2 мая в результате артиллерийских обстрелов оккупантами поселка городского типа Высокополье Бериславского района Херсонской области и попадания двух снарядов в жилой дом получила тяжелые ранения шестилетняя девочка", – проинформировали в ведомстве.

Кроме этого, из-за ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 1584 учебных заведения, из них 118 разрушены полностью.

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