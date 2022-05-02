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В Минздраве Украины рассказали, куда переселенцам обращаться для вакцинации детей

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В Украине календарь профилактических прививок предусматривает обязательную вакцинацию от 10 заболеваний
В Украине календарь профилактических прививок предусматривает обязательную вакцинацию от 10 заболеваний
Фото: pixabay.com

В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, куда переселенцам из регионов, где идут активные боевые действия, обращаться для вакцинации детей. Об этом пресс-служба написала 2 мая в Facebook.

"Во время войны важно соблюдать календарь профилактических прививок и обеспечить себе и ребенку полную защиту. Если вы находитесь в другом городе и не можете прививаться у врача, с которым подписана декларация, вы можете вакцинироваться в ближайшей больнице", – отметили в сообщении.

Все данные о прививках с 2021 года вносятся в электронную систему здравоохранения, врач увидит вакцинальный статус ребенка.

"Получение напечатанной справки необязательно, но по запросу/требованию родителей врач может выдать справку. Все последующие прививки будут также вноситься в эту справку и ЭСЗ", – добавили в релизе.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/365142288973327

Контекст:

В Украине календарь профилактических прививок предусматривает обязательную вакцинацию от 10 заболеваний: туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, гепатита В, гемофильной инфекции, краснухи, эпидемического паротита (планируют включить 11-ю вакцину – от пневмококковой инфекции). Препараты для вакцинации закупают за государственные средства.

В 2019 году году Верховный Суд Украины принял решение, что вакцинация является обязательной, а детям без прививок нельзя посещать детские сады. В решении суда отмечается, что государство должно обеспечить "соблюдение оптимального баланса между реализацией права ребенка на дошкольное образование и интересами других детей".

Главный санврач Игорь Кузин 25 июля 2021 года рассказал, что в 2020 году против основных заболеваний в Украине было привито 80% детей.

За два месяца после полномасштабного вторжения РФ в Украину более 2 млн украинцев зарегистрировались как внутренние переселенцы.

Теги: Украина, вакцинация, переселенцы, дети, Минздрав, врач, прививки, родители
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