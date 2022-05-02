В Минздраве Украины рассказали, куда переселенцам обращаться для вакцинации детей

"Во время войны важно соблюдать календарь профилактических прививок и обеспечить себе и ребенку полную защиту. Если вы находитесь в другом городе и не можете прививаться у врача, с которым подписана декларация, вы можете вакцинироваться в ближайшей больнице", – отметили в сообщении.

Все данные о прививках с 2021 года вносятся в электронную систему здравоохранения, врач увидит вакцинальный статус ребенка.

"Получение напечатанной справки необязательно, но по запросу/требованию родителей врач может выдать справку. Все последующие прививки будут также вноситься в эту справку и ЭСЗ", – добавили в релизе.