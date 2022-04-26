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ВОЙНА В УКРАИНЕ

С 24 февраля более 2 млн украинцев зарегистрировались как внутренние переселенцы – Минсоцполитики

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Из-за войны свои дома покинули миллионы украинцев
Из-за войны свои дома покинули миллионы украинцев
Фото: EPA

С 24 апреля более 2 млн украинцев зарегистрировались как внутренне перемещенные лица. Об этом сообщила министр социальной политики Украины Марина Лазебная 25 апреля, пишет правительственный портал.

"На сегодняшний день в Единой информационной базе данных о внутриперемещенных лицах есть информация о 3,4 млн человек. Из них более 2 млн – это люди, вынужденно переместившиеся после введения военного положения. И из них 1,9 млн вынужденно переместились впервые", – сказала министр.

Она заявила, что больше всего людей после широкомасштабного военного вторжения России переместились во Львовскую, Днепропетровскую, Полтавскую, Винницкую и Киевскую области.

Лазебная напомнила, что государство предоставляет внутренне перемещенным лицам социальную помощь.

"Государство оказывает помощь на проживание переселенцам с территорий боевых действий. Помощь оказывается в размере 3 тыс. грн в месяц для детей и людей с инвалидностью, 2 тыс. грн для других лиц. Всем, кто имеет право на эту помощь и до конца апреля подаст заявление на ее получение, государство перечислит помощь за два месяца – март и апрель", – сказала министр.

Она сообщила, что с мая эту помощь будут выплачивать двум категориям граждан: тем, кто переместился из территориальных общин, расположенных в районе боевых действий, которые временно оккупированы или окружены; тем, у которых жилье разрушено или непригодно для проживания в результате повреждения и которые подали заявку на возмещение соответствующих потерь.

Контекст:

5 апреля Международная организация по миграции опубликовала отчет, согласно которому в Украине в результате масштабного вторжения России вынужденными переселенцами стали около 7,1 млн человек. По данным организации, более 50% перемещенных семей имеют детей, 57% – пожилых родственников, 30% – людей с хроническими заболеваниями.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Министерство социальной политики, переселенцы, война России против Украины, Марина Лазебная
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