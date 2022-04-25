В Каменском подготовили уже более 50 тыс. продуктовых наборов

"У нас есть гуманитарные наборы, которые мы оперативно предоставляем нуждающимся в помощи. Около 50 тыс. таких наборов мы сформировали, и каждый пищевой рацион рассчитан примерно на неделю. Партии таких наборов уже раздались в Авдеевке и в других городах на линии столкновения", – рассказал Липпа.

По его словам, город Каменское стал убежищем для сотен переселенцев из Мариуполя, и многие уже смогли трудоустроиться на предприятие "Каметсталь".

"Предприятие было готово к этой волне переселенцев, подготовили большое количество мест. Сейчас у нас проживает около 500 человек, мы стараемся их принять на работу. На сегодняшний день мы приняли около 150 человек. Это только на прошлой неделе, на следующей неделе планируем оформить еще около 100 людей, которые к нам обратились", – поделился он.

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