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В Каменском подготовили уже более 50 тыс. продуктовых наборов

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Каждый пищевой рацион рассчитан примерно на неделю
Каждый пищевой рацион рассчитан примерно на неделю
Фото: scm.com.ua

В Каменском подготовили уже более 50 тыс. продуктовых наборов, каждый из которых содержит недельный рацион. Часть наборов на этой неделе раздадут нуждающимся жителям города, часть сформирует стратегический запас. Об этом рассказал генеральный директор завода "Каметсталь" группы "Метинвест" Дмитрий Липпа, сообщила пресс-служба группы.

"У нас есть гуманитарные наборы, которые мы оперативно предоставляем нуждающимся в помощи. Около 50 тыс. таких наборов мы сформировали, и каждый пищевой рацион рассчитан примерно на неделю. Партии таких наборов уже раздались в Авдеевке и в других городах на линии столкновения", – рассказал Липпа.

По его словам, город Каменское стал убежищем для сотен переселенцев из Мариуполя, и многие уже смогли трудоустроиться на предприятие "Каметсталь".

"Предприятие было готово к этой волне переселенцев, подготовили большое количество мест. Сейчас у нас проживает около 500 человек, мы стараемся их принять на работу. На сегодняшний день мы приняли около 150 человек. Это только на прошлой неделе, на следующей неделе планируем оформить еще около 100 людей, которые к нам обратились", – поделился он.

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Контекст:

"Метинвест" подготовил около 6 тыс. спальных мест для вынужденных переселенцев, а также снабжает их товарами первой необходимости. 

Совместно с компанией ДТЭК и Фондом Рината Ахметова компания создала Фонд "Спасаем жизнь", который уже закупил для украинцев 2,5 тыс. тонн пищевых продуктов, пишет издание "Сегодня".

Теги: продукты, ДТЭК, Метинвест, помощь, переселенцы, гуманитарная помощь, война России против Украины, Каменское
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