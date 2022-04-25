РФ готовит удар в сторону Кривого Рога, город готов к обороне – Вилкул

"Враг проводит формирование наступательного ударного соединения на нашем направлении в Херсонской области. В ближайшие дни мы ждем их возможного перехода в наступление. Но мы знаем про них больше, чем им кажется, мы понимаем все их планы, и мы полностью готовы к любому развитию ситуации", – подчеркнул Вилкул.
По его словам, гарнизон города готов.
"Готовы все воинские части, мы построили глубокоэшелонированную оборону и многоступенчатые укрепрайоны", – отметил он.
Чиновник добавил, что работа по усилению всех линий обороны города продолжается.
"Вниманию криворожан и жителей района: если вы видите, что где-то что-то пилится, режется, копается или строится, то не надо бегать вокруг, снимать и звонить во все службы. А тем более выкладывать это все в интернет", – добавил он.
Кроме того, по словам Вилкула, город продолжает работу по помощи в эвакуации людей из прифронтовой зоны. За последние три дня по разным направлениям удалось эвакуировать более 5 тыс. жителей Херсонской области. Всего через Кривой Рог прошло уже более 100 тыс. переселенцев, 50 тыс. находятся в городе сейчас.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
20 марта беглый экс-нардеп Украины от Партии регионов Олег Царев призвал своих бывших однопартийцев сдать Кривой Рог российским захватчикам. В ответ Вилкул послал его "на х...й".
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область, в том числе Кривой Рог и Криворожский район.