РФ готовит удар в сторону Кривого Рога, город готов к обороне – Вилкул

В военной администрации Кривого Рога попросили жителей, которые видят укрепление обороны города: "Не надо бегать вокруг, снимать и звонить во все службы" Фото: zn.ua

"Враг проводит формирование наступательного ударного соединения на нашем направлении в Херсонской области. В ближайшие дни мы ждем их возможного перехода в наступление. Но мы знаем про них больше, чем им кажется, мы понимаем все их планы, и мы полностью готовы к любому развитию ситуации", – подчеркнул Вилкул.

По его словам, гарнизон города готов.

"Готовы все воинские части, мы построили глубокоэшелонированную оборону и многоступенчатые укрепрайоны", – отметил он.

Чиновник добавил, что работа по усилению всех линий обороны города продолжается.

"Вниманию криворожан и жителей района: если вы видите, что где-то что-то пилится, режется, копается или строится, то не надо бегать вокруг, снимать и звонить во все службы. А тем более выкладывать это все в интернет", – добавил он.

Кроме того, по словам Вилкула, город продолжает работу по помощи в эвакуации людей из прифронтовой зоны. За последние три дня по разным направлениям удалось эвакуировать более 5 тыс. жителей Херсонской области. Всего через Кривой Рог прошло уже более 100 тыс. переселенцев, 50 тыс. находятся в городе сейчас.

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