В мариупольском драмтеатре погибли около 600 человек – Associated Press

Агентство воссоздало то, что произошло в театре в день бомбардировки, на основе рассказов 23 выживших, спасателей и людей, хорошо знакомых со зданием, которое использовалось в качестве бомбоубежища. Associated Press также использовало фотографии, видео и привлекло экспертов для оценки потерь.

"Среди всех ужасов, развернувшихся во время войны в Украине, бомбардировка Россией академического областного драматического театра в Мариуполе 16 марта выделяется как самая смертоносная известная на сегодняшний день атака против мирных жителей", – отметили журналисты.

Associated Press подчеркнуло, что их данные в два раза больше, чем сообщалось раньше, однако и они, возможно, не окончательные.

Жительница Мариуполя Оксана Семина, которой удалось спастись, рассказала, что в здании всюду лежали тела, в том числе детские. У главного выхода на полу лежала маленькая девочка. Женщине пришлось наступать на погибших, чтобы выбраться из здания.

Семина рассказала о панике, которая царила в театре после бомбардировки: раненые кричали, кто-то пытался найти близких и звал их. Женщина с супругом и еще около 30 человек бежали к морю восемь километров, не останавливаясь, чтобы спастись.

"Все люди до сих пор под завалами, потому что завалы остались, их никто не выкапывал. Это одна большая братская могила", – сказала Семина.

25 марта мэрия Мариуполя со ссылкой на очевидцев сообщала о 300 погибших в театре.

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