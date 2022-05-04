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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В мариупольском драмтеатре погибли около 600 человек – Associated Press

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16 марта оккупанты сбросили бомбу на театр, перед зданием были большие надписи "Дети"
16 марта оккупанты сбросили бомбу на театр, перед зданием были большие надписи "Дети"
Фото: ЕРА

В результате бомбардировки российскими оккупантами драматического театра в Мариуполе Донецкой области погибли около 600 человек, находившихся внутри и рядом со зданием. Об этом говорится в расследовании Associated Press, опубликованном 4 мая.

Агентство воссоздало то, что произошло в театре в день бомбардировки, на основе рассказов 23 выживших, спасателей и людей, хорошо знакомых со зданием, которое использовалось в качестве бомбоубежища. Associated Press также использовало фотографии, видео и привлекло экспертов для оценки потерь.

"Среди всех ужасов, развернувшихся во время войны в Украине, бомбардировка Россией академического областного драматического театра в Мариуполе 16 марта выделяется как самая смертоносная известная на сегодняшний день атака против мирных жителей", – отметили журналисты.

Associated Press подчеркнуло, что их данные в два раза больше, чем сообщалось раньше, однако и они, возможно, не окончательные.

Жительница Мариуполя Оксана Семина, которой удалось спастись, рассказала, что в здании всюду лежали тела, в том числе детские. У главного выхода на полу лежала маленькая девочка. Женщине пришлось наступать на погибших, чтобы выбраться из здания.

Семина рассказала о панике, которая царила в театре после бомбардировки: раненые кричали, кто-то пытался найти близких и звал их. Женщина с супругом и еще около 30 человек бежали к морю восемь километров, не останавливаясь, чтобы спастись.

"Все люди до сих пор под завалами, потому что завалы остались, их никто не выкапывал. Это одна большая братская могила", – сказала Семина.

25 марта мэрия Мариуполя со ссылкой на очевидцев сообщала о 300 погибших в театре.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

16 марта в результате очередной бомбардировки в Мариуполе был уничтожен драматический театр, в котором скрывались от обстрелов местные жители. После бомбежки разрушилась центральная часть театра, а обломками завалило вход в бомбоубежище. Спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies показали, что возле театра, на который оккупанты сбросили бомбу, были большие надписи "Дети".

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны там было около 500 тыс. жителей. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, однако оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города в апреле была заблокирована оккупантами на несколько недель.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, на тот момент оставались заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, украинские военные и часть жителей Мариуполя находятся в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.

23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".

30 апреля начался процесс эвакуации из "Азовстали" при участии ООН и Международного комитета Красного Креста. В Запорожье выехали 100 человек, которые находились в бомбоубежищах на территории завода, сказал Зеленский 1 мая. 3 мая часть эвакуированных приехала в Запорожье.

В Офисе президента выразили надежду, что с "Азовстали" удастся эвакуировать не только гражданских, но и военных.

В промзоне "Азовстали" находятся сотни раненых украинских бойцов. 21 апреля вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук называла цифру 500 человек.

Теги: Украина, Мариуполь, бомбоубежище, спасатели, расследование, авиаудар, война России против Украины, бомба, погибшие
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