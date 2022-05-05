В Харькове погиб 15-летний волонтер при эвакуации животных из экопарка, еще два человека тяжело ранены

Экопарк находится под обстрелом с первого дня масштабного вторжения РФ, погибли уже шесть его сотрудников, которые спасали животных Фото: kh.depo.ua (архив)

"Один человек погиб. Два человека получили тяжелые ранения. За их жизни борются врачи. Погибшему парню было всего 15 лет. Он помогал родителям в кормлении и эвакуации животных. Светлая память герою!" – сказал нардеп.

По его словам, это уже шестой погибший из команды экопарка.

Фельдман рассказал также, что в парке обнаружили двух российских солдат, как они попали туда – неизвестно.