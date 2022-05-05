В Харькове погиб 15-летний волонтер при эвакуации животных из экопарка, еще два человека тяжело ранены

"Один человек погиб. Два человека получили тяжелые ранения. За их жизни борются врачи. Погибшему парню было всего 15 лет. Он помогал родителям в кормлении и эвакуации животных. Светлая память герою!" – сказал нардеп.
По его словам, это уже шестой погибший из команды экопарка.
Фельдман рассказал также, что в парке обнаружили двух российских солдат, как они попали туда – неизвестно.
"Фельдман Экопарк" был основан в 2011 году. В нем содержалось несколько тысяч животных, значительная часть из них – редкие и исчезающие, отмечено на сайте заведения.
24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения России в Украину, Фельдман сообщил, что российские снаряды попали на территорию "Фельдман Экопарка", в результате чего были убиты и ранены животные.
7 марта российские оккупанты из минометов и автоматов убили двух человек, которые пытались покормить животных в экопарке.
17 марта в экопарке рассказали о гибели вследствие минометного обстрела двух орангутангов и шимпанзе, 19 марта погибли девять благородных оленей, 25 марта –четыре лани и три валлийские козы, 31 марта – пара бизонов, 10-месячный детеныш остался без родителей.
С начала апреля животных из экопарка начали вывозить – в частности, в Днепр. 13 апреля заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко заявил, что все животные эвакуированы.
19 апреля в Харькове нашли тела двух сотрудников "Фельдман Экопарка", которые пропали в начале марта.
3 мая в экопарке сообщили, что основная зооколлекция спасена, почти все животные уже вывезены и находятся в безопасности, "остается еще небольшая группа копытных". В парке уточняли, что всего в нем содержалось около 5 тыс. животных.