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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харькове погиб 15-летний волонтер при эвакуации животных из экопарка, еще два человека тяжело ранены

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Экопарк находится под обстрелом с первого дня масштабного вторжения РФ, погибли уже шесть его сотрудников, которые спасали животных
Экопарк находится под обстрелом с первого дня масштабного вторжения РФ, погибли уже шесть его сотрудников, которые спасали животных
Фото: kh.depo.ua (архив)

5 мая во время эвакуации буйволов из "Фельдман Экопарка" под обстрел попала команда сотрудников парка и волонтеров. Об этом сообщил в Facebook владелец экопарка – нардеп Александр Фельдман.

"Один человек погиб. Два человека получили тяжелые ранения. За их жизни борются врачи. Погибшему парню было всего 15 лет. Он помогал родителям в кормлении и эвакуации животных. Светлая память герою!" – сказал нардеп.

По его словам, это уже шестой погибший из команды экопарка.

Фельдман рассказал также, что в парке обнаружили двух российских солдат, как они попали туда – неизвестно. 

https://www.facebook.com/FeldmanEcopark/videos/671073550835978/

Контекст:

"Фельдман Экопарк" был основан в 2011 году. В нем содержалось несколько тысяч животных, значительная часть из них – редкие и исчезающие, отмечено на сайте заведения. 

24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения России в Украину, Фельдман сообщил, что российские снаряды попали на территорию "Фельдман Экопарка", в результате чего были убиты и ранены животные.

7 марта российские оккупанты из минометов и автоматов убили двух человек, которые пытались покормить животных в экопарке.

17 марта в экопарке рассказали о гибели вследствие минометного обстрела двух орангутангов и шимпанзе, 19 марта погибли девять благородных оленей, 25 марта –четыре лани и три валлийские козы, 31 марта – пара бизонов, 10-месячный детеныш остался без родителей.

С начала апреля животных из экопарка начали вывозить – в частности, в Днепр. 13 апреля заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко заявил, что все животные эвакуированы.

19 апреля в Харькове нашли тела двух сотрудников "Фельдман Экопарка", которые пропали в начале марта. 

3 мая в экопарке сообщили, что основная зооколлекция спасена, почти все животные уже вывезены и находятся в безопасности, "остается еще небольшая группа копытных". В парке уточняли, что всего в нем содержалось около 5 тыс. животных. 

Теги: Харьков, эвакуация, волонтеры, дети, обстрелы, подростки, погибшие, Александр Фельдман, Фельдман Экопарк
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