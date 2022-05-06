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ВОЙНА В УКРАИНЕ

С начала войны в Украине погибли 223 ребенка – Офис генпрокурора

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С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине пострадал 631 ребенок
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине пострадал 631 ребенок
Фото: dbr.gov.ua

С начала полномасштабного вторжения России в Украине пострадал 631 ребенок (223 погибли, 408 ранены). Об этом 6 мая сообщил в Facebook Офис генпрокурора.

В сообщении подчеркнули, что данные не окончательные, в местах ведения активных боевых действий и на временно оккупированных территориях продолжается работа по их установлению. 

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 139, в Киевской – 116, в Харьковской – 95, в Черниговской – 68, в Херсонской – 46, в Николаевской – 44, в Луганской – 37, в Запорожской – 27, в Сумской – 17, в Житомирской – 15, в Киеве – 16.

"5 мая из-за обстрела оккупантами регионального ландшафтного парка "Фельдман Экопарк" в пгт Лесное Харьковского района Харьковской области погиб 15-летний волонтер, который помогал кормить и эвакуировать животных. 5 мая стало известно, что 23 апреля в результате бомбардировки села Новоселовка Покровского района Донецкой области погиб 17-летний парень", – отметили в релизе.

В ОГПУ добавили, что в результате бомбардировок оккупационных войск РФ повреждены 1607 учебных заведений, 121 полностью разрушены.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/364272319068941

Теги: Украина, раненые, дети, война России против Украины, Офис генпрокурора
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