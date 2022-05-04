Россия депортировала из Украины более 180 тыс. детей, о случаях усыновления пока неизвестно – омбудсмен

Офис детского омбудсмена пытается сделать все, чтобы вернуть в Украину депортированных детей, сказала Дарья Герасимчук Фото: ЕРА

"Можем ли мы доверять этой цифре? Ну... скорее всего, да", – отметила омбудсмен, подчеркнув, что эти данные неточные.

Герасимчук отметила, что правительство Украины призывает все международные организации обратить внимание на заявления в РФ относительно упрощенного усыновления депортированных украинских детей и не допустить таких усыновлений.

Она объяснила, что РФ ратифицировала конвенцию ООН о правах детей, согласно которой процедура усыновления предусматривает наличие согласия соответственного органа украинской стороны.

"С украинской стороны это Национальная социальная сервисная служба, которая никаких согласований на усыновление украинских детей не давала и давать не будет", – добавила омбудсмен.

По ее информации, пока неизвестно о случаях усыновления депортированных украинских детей россиянами. Украина работает, чтобы предотвратить это, уточнила Герасимчук.

"Относительно механизмов возвращения. Дети, которые выехали со своими родителями или сопровождающими лицами, родственниками, – они рассматривают варианты самостоятельного возвращения через другие страны. Что касается положительных кейсов, это, я думаю, вся страна знает, случай возвращения двух детей – Киры и Ильи, которые были похищены из Мариуполя и перевезены на территорию [подконтрольную] "ЛДНР". Их благополучно вернули. У нас есть еще более 50 таких кейсов похищенных детей. И пока я не буду оглашать, каким образом рассматриваются варианты их возвращения. Чтобы обеспечить возможность возвращения этих детей", – рассказала омбудсмен.

Она призвала не распространять информацию о "даже возможных сценариях" возвращения похищенных россиянами украинских детей.

"Однозначно, все дети должны вернуться. Мы пытаемся контролировать ситуацию и сделать все, что может сделать государство для возвращения детей в Украину", – добавила Герасимчук.