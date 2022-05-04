Бульвар Шоубиз
 
04 мая, 2022
 
Новости

"Боятся, что кто-то примет их за россиян". Дочь Егоровой рассказала, как ее малолетние дети сами перешли на украинский язык

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Ровинская находится в Греции
Ровинская находится в Греции
Фото: sia_rovinska / Instagram

Дочь телеведущей Снежаны Егоровой, поддерживающей военную агрессию президента РФ Владимира Путина против Украины, актриса Анастасия Ровинская 4 мая в Instagram Stories рассказала, что ее дети за границей перешли на украинский язык.

Ровинская после начала войны РФ против Украины с детьми – семилетним Эваном, пятилетним Энеем и двухлетней Эммой – переехала в Афины (Греция).

"Мои малыши дома в Киеве разговаривали преимущественно на русском, хотя у нас в семье два языка... Но когда мы выехали за границу, они решили разговаривать на украинском, поскольку боятся, что кто-то услышит, что они говорят по-русски, и подумает, что они россияне. А это стыд страшный и не дай Бог", – рассказала она.

Фото: sia_rovinska / Instagram
Фото: sia_rovinska / Instagram

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Фото: sia_rovinska / Instagram

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

3 апреля Егорова в своем новом Telegram-канале опубликовала тезисы российской пропаганды, назвав убитых российскими оккупантами мирных жителей Бучи Киевской области "кинематографической постановкой и фейком". Ровинская заявила, что ничего человеческого в ее матери больше нет.

Егорова вместе со своими 10-, 12- и 15-летними детьми проживает в Турции с лета 2021 года. 26 января 2022-го она публично сказала, что поддерживает Путина.

Ровинская, реагируя на заявление матери, призналась, что не общается с ней больше года и не несет ответственности за ее слова. Она также рассказала, что в детском саду, куда ходит ее сын, после слов матери ей предложили переехать в РФ, а воспитатель намекнула, что "пока все не уляжется", ребенка лучше не приводить.

22 февраля, за два дня до нападения России на Украину, Егорова поддержала заявление Путина о признании "независимости" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, подконтрольных группировкам "ЛНР" и "ДНР".

Теги: Россия, Украина, война, украинский язык, дети, война России против Украины, телеведущая, Снежана Егорова, актриса, Анастасия Ровинская
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