"Боятся, что кто-то примет их за россиян". Дочь Егоровой рассказала, как ее малолетние дети сами перешли на украинский язык

Ровинская после начала войны РФ против Украины с детьми – семилетним Эваном, пятилетним Энеем и двухлетней Эммой – переехала в Афины (Греция).

"Мои малыши дома в Киеве разговаривали преимущественно на русском, хотя у нас в семье два языка... Но когда мы выехали за границу, они решили разговаривать на украинском, поскольку боятся, что кто-то услышит, что они говорят по-русски, и подумает, что они россияне. А это стыд страшный и не дай Бог", – рассказала она.

Фото: sia_rovinska / Instagram

Фото: sia_rovinska / Instagram

Война России против Украины. Главное (обновляется)