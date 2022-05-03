На оккупированных территориях захватчики отбирают телефоны у граждан Украины – Денисова

"Оккупанты отбирают телефоны у граждан Украины на захваченных территориях. В так называемой "ЛНР" издан соответствующий приказ о "проверке" телефонов, планшетов и других гаджетов на наличие "неугодных" социальных сетей и диалогов с родственниками, проживающими за пределами "республики", – написала она.

Омбудсмен опубликовала фото такого "документа", в котором сказано, что "средства связи" можно изымать на срок до 30 дней. На такое же время боевики публично обещают задерживать и владельцев гаджетов.

"Оккупационные власти ограничивают свободу слова на захваченных территориях и фактически изолируют жителей от какой-либо информации, отличной от рашистской пропаганды. Действия РФ и подконтрольных ей самопровозглашенных республик грубо нарушают требования статьи 12 Всеобщей декларации прав человека относительно невмешательства в личную жизнь, статей 18 и 19 Декларации, гарантирующих свободу мысли, слова и доступа к информации", – заявила Денисова.

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