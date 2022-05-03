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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На оккупированных территориях захватчики отбирают телефоны у граждан Украины – Денисова

Боевики решили забирать гаджеты на 30 дней
Боевики решили забирать гаджеты на 30 дней
Фото: pixabay.com

На оккупированной части Луганской области боевики террористической группировки "ЛНР" издали "постановление", которое якобы позволяет забирать у жителей ОРЛО телефоны и задерживать самих жителей ОРЛО. Об этом сообщила 3 мая в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Оккупанты отбирают телефоны у граждан Украины на захваченных территориях. В так называемой "ЛНР" издан соответствующий приказ о "проверке" телефонов, планшетов и других гаджетов на наличие "неугодных" социальных сетей и диалогов с родственниками, проживающими за пределами "республики", – написала она.

Омбудсмен опубликовала фото такого "документа", в котором сказано, что "средства связи" можно изымать на срок до 30 дней. На такое же время боевики публично обещают задерживать и владельцев гаджетов.

"Оккупационные власти ограничивают свободу слова на захваченных территориях и фактически изолируют жителей от какой-либо информации, отличной от рашистской пропаганды. Действия РФ и подконтрольных ей самопровозглашенных республик грубо нарушают требования статьи 12 Всеобщей декларации прав человека относительно невмешательства в личную жизнь, статей 18 и 19 Декларации, гарантирующих свободу мысли, слова и доступа к информации", – заявила Денисова.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/533212061493404

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия масштабно вторглась в Украину 24 февраля, официально войну в РФ называют "спецоперацией" и преследуют всех, кто говорит слово "война" и говорит о мире.

В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны вблизи оккупированного Крыма.

Теги: Россия, война, Людмила Денисова, Донбасс, пропаганда, оккупация, телефоны, боевики, вторжение, российская агрессия, омбудсмен, война России против Украины, ЛНР, война на Донбассе, проверки
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