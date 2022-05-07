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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине запустили бесплатное приложение Lepta для взаимопомощи в условиях войны

В будущем функционал приложения обещают расширить
В будущем функционал приложения обещают расширить
Фото: depositphotos.com

В Украине запустили бесплатное мобильное приложение Lepta для взаимопомощи в условиях войны. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Госспецсвязи 6 мая.

"Украинцы уже не раз доказывали, что в трудные времена могут объединяться и вместе помогать в чужой беде. Теперь делать это можно проще благодаря новому мобильному приложению Lepta. Это простой и прозрачный сервис, позволяющий быстро и эффективно объединять всех небезразличных украинцев вокруг действительно важных потребностей и вызовов. Помощь оказывается от человека к человеку", – говорится в сообщении.

Среди возможностей приложения – создание инициатив и запросов для адресной поддержки тех, кто нуждается в помощи; оказание и получение необходимой поддержки; картографический сервис, благодаря которому можно видеть, кто и где нуждается в помощи рядом; обмен актуальной и важной информацией.

В Госспецсвязи заявили, что в будущем функции приложения будут расширены.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Госспецсвязи, война России против Украины, приложение
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