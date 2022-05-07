В Украине запустили бесплатное приложение Lepta для взаимопомощи в условиях войны

"Украинцы уже не раз доказывали, что в трудные времена могут объединяться и вместе помогать в чужой беде. Теперь делать это можно проще благодаря новому мобильному приложению Lepta. Это простой и прозрачный сервис, позволяющий быстро и эффективно объединять всех небезразличных украинцев вокруг действительно важных потребностей и вызовов. Помощь оказывается от человека к человеку", – говорится в сообщении.

Среди возможностей приложения – создание инициатив и запросов для адресной поддержки тех, кто нуждается в помощи; оказание и получение необходимой поддержки; картографический сервис, благодаря которому можно видеть, кто и где нуждается в помощи рядом; обмен актуальной и важной информацией.

В Госспецсвязи заявили, что в будущем функции приложения будут расширены.