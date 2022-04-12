В Украине заработало приложение "ТиХто" для проверки подозрительных лиц

Разработчики уверяют, что приложение не содержит, не хранит и не передает персональные данные Фото: ua.depositphotos.com

Отмечается, что приложение было разработано командами YouControl и Artellence при поддержке киберспециалистов СБУ.

"Основная цель – упростить процедуру проверки подозрительных лиц на блокпостах, на улицах во время комендантского часа, на входе в укрытие или в других ситуациях. Приложение не содержит, не хранит и не передает персональные данные лиц, а работает с информацией из открытых реестров", – говорится в сообщении.

Благодаря приложению можно проверить:

соответствует ли фото в паспорте действительности, является ли паспорт недействительным и считается ли он утерянным;

находится ли лицо в государственном розыске;

наложены ли на него санкции СНБО и присутствует ли это лицо в реестре террористов;

включено ли лицо в список военных террористов и ДРГ или базы "Миротворец";

находится ли автомобиль в розыске.

При обнаружении подозрительных лиц СБУ просит передать эту информацию представителям силовых структур для дополнительной проверки.

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