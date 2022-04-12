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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине заработало приложение "ТиХто" для проверки подозрительных лиц

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Разработчики уверяют, что приложение не содержит, не хранит и не передает персональные данные
Разработчики уверяют, что приложение не содержит, не хранит и не передает персональные данные 
Фото: ua.depositphotos.com

В Украине начало работать приложение "ТиХто", разработанное для проверки подозрительных лиц на улицах или блокпостах. Об этом 11 марта сообщила в Facebook Служба безопасности Украины.

Отмечается, что приложение было разработано командами YouControl и Artellence при поддержке киберспециалистов СБУ.

"Основная цель – упростить процедуру проверки подозрительных лиц на блокпостах, на улицах во время комендантского часа, на входе в укрытие или в других ситуациях. Приложение не содержит, не хранит и не передает персональные данные лиц, а работает с информацией из открытых реестров",  – говорится в сообщении.

Благодаря приложению можно проверить:

  • соответствует ли фото в паспорте действительности, является ли паспорт недействительным и считается ли он утерянным;
  • находится ли лицо в государственном розыске;
  • наложены ли на него санкции СНБО и присутствует ли это лицо в реестре террористов;
  • включено ли лицо в список военных террористов и ДРГ или базы "Миротворец";
  • находится ли автомобиль в розыске.

При обнаружении подозрительных лиц СБУ просит передать эту информацию представителям силовых структур для дополнительной проверки.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/336425341917716

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: война, паспорт, блокпост, война России против Украины, безопасность, приложение, автомобиль, проверки, Служба безопасности Украины, персональные данные
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