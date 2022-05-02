"ПриватБанк" и платежная система Payoneer запустили совместный сервис

"Клиенты "ПриватБанка" и Payoneer теперь смогут пользоваться новыми функциями в "Приват24", чтобы быстрее получать средства из Payoneer прямо в приложении (мобильное и web)", – отметили в сообщении.

Интеграция даст пользователям новые возможности:

регистрация пользователя через "Приват24", авторизация в сервисе Payoneer из банковского приложения, привязка имеющейся учетной записи и просмотр истории дебетовых трансакций через "ПриватБанк";

вывод средств с Payoneer на карты и счета физических лиц и ФЛП. Зачисление средств круглосуточно в режиме онлайн для физлиц и в режиме с 8.00 до 20.00 в рабочие дни для ФЛП;

возможность открытия виртуальных/интернет-карт в процессе вывода средств, мгновенное получение банковских реквизитов по балансам в USD и EUR для приема платежей за предоставленные услуги;

выгодный курс конвертации в гривну и отсутствие комиссий банков-корреспондентов по SWIFT-платежу от Payoneer.

В релизе добавили, что "ПриватБанк" обслуживает более 120 тыс. счетов IT-предпринимателей. Для них действует специальный тариф IT-эксперт с бесплатным открытием и льготными условиями обслуживания счетов, бесплатным проведением платежей в бюджет, уплатой налогов, валютообменом и перечислением средств со счета ФЛП на карту для выплат.