"ПриватБанк" и платежная система Payoneer запустили совместный сервис

"Клиенты "ПриватБанка" и Payoneer теперь смогут пользоваться новыми функциями в "Приват24", чтобы быстрее получать средства из Payoneer прямо в приложении (мобильное и web)", – отметили в сообщении.
Интеграция даст пользователям новые возможности:
В релизе добавили, что "ПриватБанк" обслуживает более 120 тыс. счетов IT-предпринимателей. Для них действует специальный тариф IT-эксперт с бесплатным открытием и льготными условиями обслуживания счетов, бесплатным проведением платежей в бюджет, уплатой налогов, валютообменом и перечислением средств со счета ФЛП на карту для выплат.
Payoneer – платежная система, предоставляющая финансовые услуги и денежные переводы. Payoneer является зарегистрированным провайдером MasterCard по всему миру. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке.