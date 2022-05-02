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"ПриватБанк" и платежная система Payoneer запустили совместный сервис

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"Клиенты "ПриватБанка" и Payoneer смогут пользоваться новыми функциями в "Приват24"
"Клиенты "ПриватБанка" и Payoneer смогут пользоваться новыми функциями в "Приват24"
Фото: depositphotos.com

Приложение "Приват24" интегрируется з платежной системой Payoneer. Об этом 2 мая сообщила пресс-служба "ПриватБанка".

"Клиенты "ПриватБанка" и Payoneer теперь смогут пользоваться новыми функциями в "Приват24", чтобы быстрее получать средства из Payoneer прямо в приложении (мобильное и web)", – отметили в сообщении.

Интеграция даст пользователям новые возможности:

  • регистрация пользователя через "Приват24", авторизация в сервисе Payoneer из банковского приложения, привязка имеющейся учетной записи и просмотр истории дебетовых трансакций через "ПриватБанк";
  • вывод средств с Payoneer на карты и счета физических лиц и ФЛП. Зачисление средств круглосуточно в режиме онлайн для физлиц и в режиме с 8.00 до 20.00 в рабочие дни для ФЛП;
  • возможность открытия виртуальных/интернет-карт в процессе вывода средств, мгновенное получение банковских реквизитов по балансам в USD и EUR для приема платежей за предоставленные услуги;
  • выгодный курс конвертации в гривну и отсутствие комиссий банков-корреспондентов по SWIFT-платежу от Payoneer.

В релизе добавили, что "ПриватБанк" обслуживает более 120 тыс. счетов IT-предпринимателей. Для них действует специальный тариф IT-эксперт с бесплатным открытием и льготными условиями обслуживания счетов, бесплатным проведением платежей в бюджет, уплатой налогов, валютообменом и перечислением средств со счета ФЛП на карту для выплат.

Контекст:

Payoneer – платежная система, предоставляющая финансовые услуги и денежные переводы. Payoneer является зарегистрированным провайдером MasterCard по всему миру. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке.

Теги: налоги, валюта, ПриватБанк, выплаты, финансы, приложение, провайдер, платежная система
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