"ПриватБанк" в 2017–2020 годах оплатил почти 1 млрд грн за юридические услуги, многие дела были проиграны – СМИ

"ПриватБанк" – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован в декабре 2016 года Фото: ЕРА

В материале СМИ указано, что в ноябре 2021 года на должность руководителя юридической службы "ПриватБанка" назначили адвоката Олега Лазовского, который ранее работал в компании "Астерс" (на данный момент на сайте фирмы его профайл удален).

Vesti пишут, что в 2017–2020 годах "Астерс Консалт" получила от "ПриватБанка" 700 тыс. грн, AlixPartners – 265 млн грн. СМИ сообщали, что "Астерс Консалт" была подрядчиком AlixPartners. Vesti отмечают, что один из сооснователей "Астерс" – Алексей Дидковский – является "фактическим руководителем" юрфирмы.

Издание анализировало Единый реестр судебных решений и пришло к выводу, что "юридическая работа юристов "Астерс" по представлению интересов АО КБ "ПриватБанк" характерна многочисленными проигранными делами, в том числе и по вине представителей компании "Астерс", что привело к недополучению прибыли, а возможно, и убытку".

"Согласно данным Единого реестра судебных решений, из-за предоставления недействительной доверенности представителем компании "Астерс", АО КБ "ПриватБанк" в деле №904/201/21 было отказано в подаче кассационной жалобы по снятию ареста с объекта стоимостью более 300 млн грн, что сделало невозможным продажу объекта и получение денежных средств банком, впоследствии представители пропустили срок обжалования – оставление без рассмотрения иска банка о взыскании 433 млн грн с должника в связи с неуказанием в исковом заявлении фамилии и инициалов представителя, который подписал иск (дело №904/8330/21), в результате чего банку пришлось заново подавать аналогичный иск и необходимо повторно оплачивать максимальный судебный сбор в размере 794 тыс. грн", – сказано в публикации.

Кроме того, как отмечает издание, адвокаты "Астерса" представляли интересы "ПриватБанка" как третьего лица в судебных делах на 10 млрд грн по 143 искам Нацбанка к залогодателям. Как пишут Vesti, производства по этим делам были закрыты, так как банк признал наличие задолженности перед НБУ и погасил ее.