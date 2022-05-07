В Одессе украинская ПВО сбила российский беспилотник стоимостью $7 млн – ОВА

"Одесса. Минус очередной вражеский БПЛА "Форпост", – говорится в сообщении.

Братчук поблагодарил силы ПВО за работу.

Воздушные силы Украины отмечают, что "Форпост" является дорогостоящим аппаратом, который оценивается в $7 млн.

3 мая командование Воздушных сил сообщало, что ВСУ за сутки ликвидировали восемь беспилотников РФ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия обстреливает гражданскую и промышленную инфраструктуру в Одессе и Одесской области, в последнее время ракетные удары участились, часть ракет сбивает ПВО. Так, только 28 апреля были сбиты три из трех ракет, выпущенных по Одесскому району.

В тот же день оккупанты обстреляли одесский аэропорт, повредив взлетную полосу.

2 мая оккупанты в третий раз нанесли ракетный удар по мосту через Днестровский лиман, разрушив его. В результате ракетного удара по Одессе 2 мая погиб 13-летний ребенок.

По мнению главы Одесской ОВА Максима Марченко, оккупанты обстреливают ракетами Одесскую область и пытаются "расшатать ситуацию на границах", так как им нужно "продать" россиянам хотя бы маленькую "победу" к 9 мая.