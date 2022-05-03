ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ ликвидировали восемь беспилотников РФ, один из них стоит $7 млн – командование Воздушных сил

ВСУ уничтожили семь беспилотников "Орлан-10"
ВСУ уничтожили семь беспилотников "Орлан-10"
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

За предыдущие сутки, 2 мая, Воздушные силы и Сухопутные войска Вооруженных сил Украины подбили семь беспилотников "Орлан-10" и один беспилотник "Форпост". Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.

Как отмечает командование Воздушных сил, 2 мая пилотируемая авиация оккупантов фактически не входила в зону действия украинского ПВО. В то же время россияне продолжают наносить ракетные удары, наращивают в воздушном пространстве Украины присутствие беспилотников которые дают целеуказание артиллерии, проводят воздушную разведку и корректировку огня.

Украинские войска сбили один беспилотник "Форпост" и семь "Орлан-10". Воздушные силы подчеркивают, что "Форпост" является дорогостоящим аппаратом, который оценивается в $7 млн. 

Это лицензированная израильская копия беспилотника Searcher. По версии министерства обороны оккупантов, в 2019 году все запчасти этого беспилотника прошли импортозамещение, установлено российское программное обеспечение и он может нести вооружение – контейнер с ракетой ПТРК. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/365332205634734

Контекст:

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 2 мая, достигли около 23,8 тыс. человек личного состава, 1048 танков, 194 самолета, 155 вертолетов и восемь кораблей, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, ПВО, беспилотники, война России против Украины, Воздушные силы Украины, потери России
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Врезала, как отрубила". Мозговая высказалась о конфликте Билозир и Поляковой
"Врезала, как отрубила". Мозговая высказалась о конфликте Билозир и Поляковой
Дивеев-Церковный рассказал, как оказался за границей. Ранее жена Кличко сообщила, что он, "как и многие, был вынужден покинуть Украину"
Дивеев-Церковный рассказал, как оказался за границей. Ранее жена Кличко сообщила, что он, "как и многие, был вынужден покинуть Украину"
Россиянин, муж украинской актрисы Галины Безрук, которая замалчивает нападение РФ на Украину, прокомментировал ее позицию
Россиянин, муж украинской актрисы Галины Безрук, которая замалчивает нападение РФ на Украину, прокомментировал ее позицию
"Она прирожденный российский политик". Невзоров заявил, что Херд, испачкавшая постель мужа фекалиями, могла бы сделать карьеру в Госдуме РФ
"Она – прирожденный российский политик". Невзоров заявил, что Херд, испачкавшая постель мужа фекалиями, могла бы сделать карьеру в Госдуме РФ
  "Не залишай". Тринчер презентовала клип на песню, посвященную украинкам. Видео
  "Не залишай". Тринчер презентовала клип на песню, посвященную украинкам. Видео
  Экс-жена Ступки Логунова: В прежних отношениях я зарабатывала больше. В этих зарабатываю меньше
  Экс-жена Ступки Логунова: В прежних отношениях я зарабатывала больше. В этих зарабатываю меньше
Солистка Go-A Павленко будет объявлять оценки украинского жюри для участников "Евровидения 2022"
Солистка Go-A Павленко будет объявлять оценки украинского жюри для участников "Евровидения 2022"
"После этого я больше всего хотела бы вернуться". 18-летняя дочь Константина Меладзе рассказала, где будет учиться дальше
"После этого я больше всего хотела бы вернуться". 18-летняя дочь Константина Меладзе рассказала, где будет учиться дальше
  Отец троих детей Решетник рассказал, почему он с семьей не уезжает из Украины
  Отец троих детей Решетник рассказал, почему он с семьей не уезжает из Украины
Дорофеева показала "лицо всех украинцев, увидевших Джоли во Львове"
Дорофеева показала "лицо всех украинцев, увидевших Джоли во Львове"
"Обожаю каждую минуту шоу, особенно вашу поддержку Украины". Маккартни на своем концерте в CША вышел на сцену с украинским флагом. Фото
"Обожаю каждую минуту шоу, особенно вашу поддержку Украины". Маккартни на своем концерте в CША вышел на сцену с украинским флагом. Фото
В поле в обнимку с кокер-спаниелем. Герцогиня Кембриджская устроила фотосессию для единственной дочери по случаю ее семилетия
В поле в обнимку с кокер-спаниелем. Герцогиня Кембриджская устроила фотосессию для единственной дочери по случаю ее семилетия
  "В реальности она очень красивая. А вот в фильмах..." Подросток из Львова рассказал, почему не отреагировал на Джоли, оказавшись с ней в одной кофейне
  "В реальности она очень красивая. А вот в фильмах..." Подросток из Львова рассказал, почему не отреагировал на Джоли, оказавшись с ней в одной кофейне
Экс-супруг Ани Лорак показал, как проводит время с дочерью в Турции
Экс-супруг Ани Лорак показал, как проводит время с дочерью в Турции
"Последний мой день, когда я была счастлива". Актриса сериалов студии "Квартал 95" Саливанчук презентовала песню
"Последний мой день, когда я была счастлива". Актриса сериалов студии "Квартал 95" Саливанчук презентовала песню
  "Это еще одно проявление поддержки от народа Великобритании". "Антитіла" и Ширан выпустили совместный трек в поддержку Украины. Видео
  "Это еще одно проявление поддержки от народа Великобритании". "Антитіла" и Ширан выпустили совместный трек в поддержку Украины. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я никогда в жизни больше не ощущал такого запаха". Российский актер рассказал, чем пахнет от Путина (616208)
2
"Это очень личные причины. Это месть". Смольянинов рассказал, почему Путин начал войну против Украины (89437)
3
46-летний украинский ведущий во время войны выехал из Украины. Он засветился в Берлине в компании жены мэра Киева. Фото (46716)
4
"Не жди, мам, не вернусь. Не звони, пап, твоя дочь стала другой". Замалчивающая войну Тодоренко в песне обратилась к родителям-одесситам (33664)
5
Телохранитель рассмешил Деппа ответом на вопрос о его пенисе во время заседания суда против его экс-жены Херд. Видео (29986)
6
"Это и в меня стреляют сейчас тоже. Поэтому нельзя молчать". Российский актер высказался о войне против Украины (29081)
7
"А что вы удивляетесь? Украина – центр Вселенной", "Теперь цены на аренду оправданы". Реакция сетей на неожиданный приезд Джоли во Львов (24842)
8
"Грешки у каждого есть". Киркоров пригрозил пропагандистке Симоньян покопаться в ее грязном белье после заявления в адрес Галкина и Пугачевой (20497)
 
 
 
 