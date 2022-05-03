ВСУ ликвидировали восемь беспилотников РФ, один из них стоит $7 млн – командование Воздушных сил

Как отмечает командование Воздушных сил, 2 мая пилотируемая авиация оккупантов фактически не входила в зону действия украинского ПВО. В то же время россияне продолжают наносить ракетные удары, наращивают в воздушном пространстве Украины присутствие беспилотников которые дают целеуказание артиллерии, проводят воздушную разведку и корректировку огня.
Украинские войска сбили один беспилотник "Форпост" и семь "Орлан-10". Воздушные силы подчеркивают, что "Форпост" является дорогостоящим аппаратом, который оценивается в $7 млн.
Это лицензированная израильская копия беспилотника Searcher. По версии министерства обороны оккупантов, в 2019 году все запчасти этого беспилотника прошли импортозамещение, установлено российское программное обеспечение и он может нести вооружение – контейнер с ракетой ПТРК.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 2 мая, достигли около 23,8 тыс. человек личного состава, 1048 танков, 194 самолета, 155 вертолетов и восемь кораблей, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".