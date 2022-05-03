ВСУ ликвидировали восемь беспилотников РФ, один из них стоит $7 млн – командование Воздушных сил

Как отмечает командование Воздушных сил, 2 мая пилотируемая авиация оккупантов фактически не входила в зону действия украинского ПВО. В то же время россияне продолжают наносить ракетные удары, наращивают в воздушном пространстве Украины присутствие беспилотников которые дают целеуказание артиллерии, проводят воздушную разведку и корректировку огня.

Украинские войска сбили один беспилотник "Форпост" и семь "Орлан-10". Воздушные силы подчеркивают, что "Форпост" является дорогостоящим аппаратом, который оценивается в $7 млн.

Это лицензированная израильская копия беспилотника Searcher. По версии министерства обороны оккупантов, в 2019 году все запчасти этого беспилотника прошли импортозамещение, установлено российское программное обеспечение и он может нести вооружение – контейнер с ракетой ПТРК.

Война России против Украины. Главное (обновляется)