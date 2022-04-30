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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские спецслужбы готовили беспорядки в Одессе на 2 мая – Нацполиция

Оперативники нашли во время обысков оружие, коммунистическую атрибутику и инструкции для ДРГ
Оперативники нашли во время обысков оружие, коммунистическую атрибутику и инструкции для ДРГ
Фото: npu.gov.ua

Спецслужбы РФ, используя представителей преступного мира, собирались дестабилизировать ситуацию в Одесской области и устроить беспорядки в Одессе в день годовщины событий 2 мая 2014 года. Об этом заявили в департаменте стратегических расследований Нацполиции Украины.

"Спецслужбы РФ через подконтрольных представителей криминалитета намеревались дестабилизировать ситуацию в регионе путем подстрекательства к массовым беспорядкам, организации массовых протестов и мятежей, которые могли бы привести к подрыву государственности и направлены на свержение государственного строя Украины. По замыслам врага они должны были влиять и действовать через своих доверенных лиц, осевших в Одесской области. Финальной датой реализации преступных планов должна была стать годовщина трагических событий – 2 мая", – говорится в сообщении.

Оперативники и следователи полиции совместно с Госбюро расследований "проводят масштабную отработку" лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности.

Сообщается, что полицейские уже изъяли значительное количество разного оружия, коммунистической атрибутики, рекламных брошюр с коммунистической и другой запрещенной символикой, руководства с инструкциями правил поведения, мер конспирации и наблюдения для проведения деятельности диверсионно-разведывательных групп.

Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua

Также изъяты гранаты, патроны, мобильные телефоны, электронные носители информации.

"Мероприятия продолжаются. После проведения всех необходимых процессуальных мероприятий действиям каждого лица будет дана правовая квалификация", – добавили в полиции.

https://www.facebook.com/DSI.police.ukraine/videos/1150512285737629/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В этом году Одесская областная военная администрация ввела 2 мая продленный комендантский час в Одессе, который продлится более суток – с 22.00 1 мая до 5.00 3 мая. Находиться в это время на улицах без спецпропусков запрещено, поезда в Одессу и из нее ходить не будут.

Контекст:

2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые столкновения между патриотически настроенными гражданами и пророссийскими активистами. В результате конфликта и последующего пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек, более 200 получили ранения. События в Одессе активно использовались российской пропагандой для нагнетания антиукраинских настроений.

Каждый год 2 мая в Одессе проходили акции памяти погибших, которые проводили люди как пророссийских, так и проукраинских взглядов.

В докладе мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, обнародованном в 2019 году, говорилось, что в эскалации насилия в Одессе виноваты как обе стороны конфликта, так и местные структуры Министерства внутренних дел Украины; расследование событий было выборочным и предвзятым.

Как сообщили hromadske в прокуратуре Одесской области в мае 2020 года, приговоры по этому делу получили три человека, по шести фигурантам продолжается судебное разбирательство, 13 человек находятся в розыске. Оправдательный приговор 19 человек прокуроры обжаловали в суде, в отношении еще одного подозреваемого производство закрыли в связи с его смертью.

В 2020 году президент Владимир Зеленский заявлял о необходимости "беспристрастного" расследования событий 2 мая 2014 года в Одессе.

Теги: Одесса, оружие, беспорядки, коммунизм, диверсия, расследование, война России против Украины, Нацполиция, дело 2 мая, ГБР
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