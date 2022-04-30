Российские спецслужбы готовили беспорядки в Одессе на 2 мая – Нацполиция

Оперативники нашли во время обысков оружие, коммунистическую атрибутику и инструкции для ДРГ Фото: npu.gov.ua

"Спецслужбы РФ через подконтрольных представителей криминалитета намеревались дестабилизировать ситуацию в регионе путем подстрекательства к массовым беспорядкам, организации массовых протестов и мятежей, которые могли бы привести к подрыву государственности и направлены на свержение государственного строя Украины. По замыслам врага они должны были влиять и действовать через своих доверенных лиц, осевших в Одесской области. Финальной датой реализации преступных планов должна была стать годовщина трагических событий – 2 мая", – говорится в сообщении.

Оперативники и следователи полиции совместно с Госбюро расследований "проводят масштабную отработку" лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности.

Сообщается, что полицейские уже изъяли значительное количество разного оружия, коммунистической атрибутики, рекламных брошюр с коммунистической и другой запрещенной символикой, руководства с инструкциями правил поведения, мер конспирации и наблюдения для проведения деятельности диверсионно-разведывательных групп.

Фото: npu.gov.ua

Также изъяты гранаты, патроны, мобильные телефоны, электронные носители информации.

"Мероприятия продолжаются. После проведения всех необходимых процессуальных мероприятий действиям каждого лица будет дана правовая квалификация", – добавили в полиции.

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В этом году Одесская областная военная администрация ввела 2 мая продленный комендантский час в Одессе, который продлится более суток – с 22.00 1 мая до 5.00 3 мая. Находиться в это время на улицах без спецпропусков запрещено, поезда в Одессу и из нее ходить не будут.