СБУ сорвала спецоперацию российских спецслужб, заказавших украинских титушек для провокаций в РФ

По данным СБУ, в ходе обысков у фигурантов изъяли огнестрельное оружие с патронами Фото: ssu.gov.ua

"Такие действия страна-агрессор могла использовать в качестве очередной причины для оправдания дальнейшего давления на Украину", – отметили в СБУ.

По предварительным данным, спецслужбы РФ тщательно разрабатывали план провокаций и диверсий, направленных против собственного населения, и в этом намеревались обвинить украинскую сторону.

По информации СБУ, завербованы были трое жителей Киевской области, "выходцы из криминальных кругов". Для выезда в Россию их должны были обеспечить поддельными документами. Они получили задание сформировать две группы по пять человек в каждой. Выезд первой был запланирован в ближайшие дни. Титушкам разработали пошаговую инструкцию действий, а всю подробную информацию они должны были получить уже в РФ. За участие в провокациях им обещали по $4 тыс. каждому.

"Кураторы заверили титушек, что после того, как задание будет выполнено, их отправят домой. Однако, по имеющимся данным, провокаторов планировали показательно ликвидировать при задержании. Сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили этот сценарий. Организаторы и их сообщники одновременно были задержаны в Киеве и области. Данные лица являются тренерами в спортивных клубах контактных единоборств", – говорится в сообщении.

Как уточнили в СБУ, они неоднократно привлекались пророссийскими силами для проведения провокаций и заказных протестных акций в разных регионах Украины. В частности, установлено, что подозреваемые организовали в октябре – декабре 2021 года акты вандализма над памятником лидеру Организации украинских националистов Степану Бандере в Тернополе, одесской синагогой и иностранным представительством в Одессе.

"Кроме того, один из задержанных создал так называемое силовое крыло, в состав которого вошли члены спортивных обществ и представители криминальной среды. Группа получила задание поучаствовать в проплаченных массовых беспорядках в центре столицы в конце января 2022 года и спровоцировать драки. Однако тогда стражи порядка сработали на опережение и не допустили реализации такого плана", – сообщили в СБУ.

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Видео: Служба безпеки України / YouTube

В ходе обысков у фигурантов изъяли огнестрельное оружие с патронами, копии загранпаспортов лиц, которых должны были отправить в РФ для совершения провокаций.

Открыто уголовное производство по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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