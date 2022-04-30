ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Для прекращения войны Путину достаточно подписать капитуляцию – Данилов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Российские оккупанты должны сложить оружие, считает Данилов
Российские оккупанты должны сложить оружие, считает Данилов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Масштабное вторжение России в Украину может прекратиться двумя путями – военным и политическим. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил "Радіо Свобода" в интервью, которое было опубликовано 29 апреля.

"С военной точки зрения это зависит от нашей армии. Я не сторонник того, чтобы называть какую-то дату окончания войны. Более того, я говорю, что это будет сложный бой, это сложная война и рассчитывать, что все закончится завтра-послезавтра, мы не можем. Я ответственное лицо и не могу вводить в заблуждение наше население", – сказал он.

По словам секретаря СНБО, впереди еще будут бои, в которых "обязательно" победят украинские военные.

Второй вариант прекращения войны зависит от действий президента России Владимира Путина, считает Данилов.

"Что касается политического урегулирования ситуации, это зависит от Путина, он может закончить войну в любой момент, подписав капитуляцию, сложив оружие, забрав своих военных, чтобы наши войска не отправляли их в полиэтиленовых черных пакетах их родным и близким", – объяснил он.

Данилов подчеркнул, что "в ближайшее время враг на себе почувствует" оружие, которое Украина получила от международных партнеров, в том числе США и Великобритании.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия масштабно вторглась в Украину 24 февраля. Путин заявлял, что начинается "спецоперация" под видом необходимости "демилитаризации" и "денацификации".

В начале апреля оккупантов изгнали с северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны вблизи оккупированного Крыма.

На 30 апреля, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, потери российской армии составляют около 23,2 тыс. человек личного состава, более 1 тыс. танков, тысячи бронемашин, сотни артиллерийских систем и беспилотников, десятки самолетов, вертолетов и другой боевой и военной техники включительно с кораблями.

Теги: Россия, Владимир Путин, оружие, война, СНБО, оккупация, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, Алексей Данилов, потери России, российские оккупанты, капитуляция
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Так скромно. Без понтов и пафоса". Анджелина Джоли прибыла в Украину – актриса посетила львовскую кофейню. Видео
"Так скромно. Без понтов и пафоса". Анджелина Джоли прибыла в Украину – актриса посетила львовскую кофейню. Видео
Роналду показал новорожденную дочь, брат которой умер во время родов две недели назад
Роналду показал новорожденную дочь, брат которой умер во время родов две недели назад
"Не жди, мам, не вернусь. Не звони, пап, твоя дочь стала другой". Замалчивающая войну Тодоренко в песне обратилась к родителям-одесситам
"Не жди, мам, не вернусь. Не звони, пап, твоя дочь стала другой". Замалчивающая войну Тодоренко в песне обратилась к родителям-одесситам
  "Это очень личные причины. Это месть". Смольянинов рассказал, почему Путин начал войну против Украины
  "Это очень личные причины. Это месть". Смольянинов рассказал, почему Путин начал войну против Украины
  Астафьева о выступающей в Кремле Повалий: Я когда-то на нее говорила "мама". Мне так стыдно. Это даже не люди, это расходный материал
  Астафьева о выступающей в Кремле Повалий: Я когда-то на нее говорила "мама". Мне так стыдно. Это даже не люди, это расходный материал
  "Они родились при Путине и умерли при нем. И ради него". Смольянинов назвал войну РФ против Украины "бойней и террором"
  "Они родились при Путине и умерли при нем. И ради него". Смольянинов назвал войну РФ против Украины "бойней и террором"
  "Я никогда в жизни больше не ощущал такого запаха". Российский актер рассказал, чем пахнет от Путина
  "Я никогда в жизни больше не ощущал такого запаха". Российский актер рассказал, чем пахнет от Путина
  "Я отписалась, я не поддерживаю вообще". Ефросинина рассказала, почему не стала бы давать интервью Собчак, как это сделала Полякова
  "Я отписалась, я не поддерживаю вообще". Ефросинина рассказала, почему не стала бы давать интервью Собчак, как это сделала Полякова
  Ефросинина о телефонном разговоре с Галкиным: Он потерял все. Замка уже нет. Готовится уголовное дело
  Ефросинина о телефонном разговоре с Галкиным: Он потерял все. Замка уже нет. Готовится уголовное дело
  Полякова о замалчивающей нападение РФ на Украину Собчак: Она все знает об Украине и в частных разговорах поддерживает
  Полякова о замалчивающей нападение РФ на Украину Собчак: Она все знает об Украине и в частных разговорах поддерживает
  "Она поддерживает ту власть значит, она за убийство украинцев". Федишин высказалась о выступлении Повалий в Кремле после начала войны
  "Она поддерживает ту власть – значит, она за убийство украинцев". Федишин высказалась о выступлении Повалий в Кремле после начала войны
  Данилко рассказал о своем отношении к алкоголю
  Данилко рассказал о своем отношении к алкоголю
Каменских впервые рассказала, где во время войны находится Потап, и показала новые совместные фото
Каменских впервые рассказала, где во время войны находится Потап, и показала новые совместные фото
  "Когда появились сообщения, что женщин насилуют, сосредоточились на этом". Ефросинина рассказала о преступлениях российских оккупантов
  "Когда появились сообщения, что женщин насилуют, сосредоточились на этом". Ефросинина рассказала о преступлениях российских оккупантов
"Алла Борисовна очень хорошо выглядит". Переехавшая в Израиль жена Павлика заявила, что живет по соседству с Галкиным и Пугачевой
"Алла Борисовна очень хорошо выглядит". Переехавшая в Израиль жена Павлика заявила, что живет по соседству с Галкиным и Пугачевой
  "Прислали свадебные платья. Господи, боже мой, ну и куда их?" Зюбина рассказала, какие необычные вещи получают волонтеры из-за границы
  "Прислали свадебные платья. Господи, боже мой, ну и куда их?" Зюбина рассказала, какие необычные вещи получают волонтеры из-за границы
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Тоня Матвиенко ответила на угрозы Оксаны Билозир из-за исполнения песни "Коханий" (205180)
2
"Позорные артисты". Коллега Марченко по "Х-фактору" Соседов высказался о Галкине и Хаматовой (187404)
3
"Я никогда в жизни больше не ощущал такого запаха". Российский актер рассказал, чем пахнет от Путина (57433)
4
60-летний Кондратюк о пенсии: Я не хочу в это верить. Жена говорит: "Тебе надо что-то делать". А я не знаю что (41261)
5
Ефросинина о телефонном разговоре с Галкиным: Он потерял все. Замка уже нет. Готовится уголовное дело (33454)
6
"Симоньян с этой минуты считаю совершенно нерукопожатной". Вайкуле обвинила пропагандистку в ненависти к Галкину и Пугачевой (28483)
7
"Война, говорите?" Билозир после ответа Поляковой обвинила ее в хайпе и припомнила певице кокошник (27447)
8
"Я отписалась, я не поддерживаю вообще". Ефросинина рассказала, почему не стала бы давать интервью Собчак, как это сделала Полякова (26205)
 
 
 
 