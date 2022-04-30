Для прекращения войны Путину достаточно подписать капитуляцию – Данилов

"С военной точки зрения это зависит от нашей армии. Я не сторонник того, чтобы называть какую-то дату окончания войны. Более того, я говорю, что это будет сложный бой, это сложная война и рассчитывать, что все закончится завтра-послезавтра, мы не можем. Я ответственное лицо и не могу вводить в заблуждение наше население", – сказал он.

По словам секретаря СНБО, впереди еще будут бои, в которых "обязательно" победят украинские военные.

Второй вариант прекращения войны зависит от действий президента России Владимира Путина, считает Данилов.

"Что касается политического урегулирования ситуации, это зависит от Путина, он может закончить войну в любой момент, подписав капитуляцию, сложив оружие, забрав своих военных, чтобы наши войска не отправляли их в полиэтиленовых черных пакетах их родным и близким", – объяснил он.

Данилов подчеркнул, что "в ближайшее время враг на себе почувствует" оружие, которое Украина получила от международных партнеров, в том числе США и Великобритании.

Война России против Украины. Главное (обновляется)