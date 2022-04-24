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ПОЛИТИКА

"Все президенты и премьеры сажались на крючок РФ". Данилов назвал ошибки Украины, которые привели к войне

Данилов: Если не избавимся от русификации, через 10 30 лет можем иметь такую же войну с Россией
Данилов: Если не избавимся от русификации, через 10–30 лет можем иметь такую же войну с Россией
Фото: Олексій Данілов / Facebook

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью Общественному, которое было опубликовано 22 апреля, назвал главные ошибки Украины, которые привели к вторжению России.

"Главная ошибка, начиная с 1991 года, что наш сосед является нашим "другом, братом" якобы и каким-то нашим партнером. Начиная почти с 1991 года вопрос по нашей стране в РФ с повестки дня никогда не сходил из высоких кабинетов. Их желание нас поработать, уничтожить было заранее", – сказал он.

Секретарь СНБО отметил, что "не ошибается тот, кто ничего не делает, но были фундаментальные ошибки".

"Это когда Россия, начиная с 1991 года, начала коррумпировать высшее руководство Украины так называемыми газовыми, нефтяными вопросами, и вопросы коррупции в высших эшелонах власти в нашей стране – это был вопрос номер один. Все президенты и премьеры, которые были у нас при власти, они через так называемую газовую трубу знаменитую сажались на крючок РФ. И это была одна из фундаментальных вещей", – объяснил Данилов.

Он также напомнил о "большой русификации нашего бизнеса, нашей политики, нашего информационного пространства, других процессов жизни".

"Они этим занимались очень мощно, вкладывали в это сумасшедшие деньги. Они покупали наши предприятия и затем их уничтожали. [...] Была полная русификация нашей страны. И если мы сейчас не избавимся от этой русификации во всех сферах нашей жизни, через 10–15–20–30 лет мы можем иметь такую же войну с Россией. Не надо здесь какими-то мечтами жить. Это для нас фундаментальный вопрос, вопрос нашего выживания, выживания нашей страны", – подчеркнул Данилов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 апреля Россия начала масштабное вторжение в Украину. Глава Кремля Владимир Путин заявил, что цель российских военных – некие "демилитаризация" и "денацификация" Украины.

Теги: Россия, коррупция, русский язык, война, Кремль, вторжение, политика, российская агрессия, война России против Украины, президент, власть, премьер-министр, Алексей Данилов
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