"Все президенты и премьеры сажались на крючок РФ". Данилов назвал ошибки Украины, которые привели к войне

Данилов: Если не избавимся от русификации, через 10–30 лет можем иметь такую же войну с Россией Фото: Олексій Данілов / Facebook

"Главная ошибка, начиная с 1991 года, что наш сосед является нашим "другом, братом" якобы и каким-то нашим партнером. Начиная почти с 1991 года вопрос по нашей стране в РФ с повестки дня никогда не сходил из высоких кабинетов. Их желание нас поработать, уничтожить было заранее", – сказал он.

Секретарь СНБО отметил, что "не ошибается тот, кто ничего не делает, но были фундаментальные ошибки".

"Это когда Россия, начиная с 1991 года, начала коррумпировать высшее руководство Украины так называемыми газовыми, нефтяными вопросами, и вопросы коррупции в высших эшелонах власти в нашей стране – это был вопрос номер один. Все президенты и премьеры, которые были у нас при власти, они через так называемую газовую трубу знаменитую сажались на крючок РФ. И это была одна из фундаментальных вещей", – объяснил Данилов.

Он также напомнил о "большой русификации нашего бизнеса, нашей политики, нашего информационного пространства, других процессов жизни".

"Они этим занимались очень мощно, вкладывали в это сумасшедшие деньги. Они покупали наши предприятия и затем их уничтожали. [...] Была полная русификация нашей страны. И если мы сейчас не избавимся от этой русификации во всех сферах нашей жизни, через 10–15–20–30 лет мы можем иметь такую же войну с Россией. Не надо здесь какими-то мечтами жить. Это для нас фундаментальный вопрос, вопрос нашего выживания, выживания нашей страны", – подчеркнул Данилов.

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