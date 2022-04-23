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Данилов: Россия – это динозавр, у которого большое тело, но очень маленькая голова

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Данилов: На территории РФ рабы, привыкшие поклоняться царю
Данилов: На территории РФ – рабы, привыкшие поклоняться царю
Фото: rnbo.gov.ua

Россия – страна рабов. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов Общественному в интервью, которое было опубликован 22 апреля.

"У меня было много дискуссий на этот счет с немцами. Я им объяснял, что мы являемся Европой, а Россия – это орда. Мы совсем разные люди. Мы свободные люди, нас поработить невозможно. А на территории Российской Федерации – рабы, привыкшие поклоняться царю и вести рабский образ жизни, который мы с вами наблюдаем в последнее время", – сказал он.

Секретарь СНБО считает, что "обострение, которое длится до сегодняшнего дня", началось в РФ в 2003–2004 годах, когда президентом там уже стал Владимир Путин.

"Более того, я хочу сказать, что именно Путин уничтожил Россию. Современную Россию уничтожил Путин. Своими бессмысленными действиями, выдумками, что он должен собрать какие-нибудь земли. [...] Крым будет нашей территорией. Те территории, которые сейчас захватили рашисты, вернутся к нам. Россия просто развалится", – считает Данилов.

По его словам, Беларусь "ближе" Украине, чем Россия.

"Что касается России, это большой динозавр, у которого большое тело, большая территория, но очень маленькая голова", – объяснил Данилов.

Он также заявил, что Россия – такое же "искусственное действо", как и создание Москвой так называемых народных республик в Украине.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 апреля Россия начала масштабное вторжение в Украину. Глава Кремля объяснил, что цель российских военных – некие "демилитаризация" и "денацификация" Украины.

Теги: Россия, Крым, Беларусь, война, война России против Украины, Алексей Данилов
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