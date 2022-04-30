Бульвар Шоубиз
 
30 апреля, 2022
 
Новости

"Не жди, мам, не вернусь. Не звони, пап, твоя дочь стала другой". Замалчивающая войну Тодоренко в песне обратилась к родителям-одесситам

Регина Тодоренко родилась в Одессе, где проживают ее мать с отцом
Регина Тодоренко родилась в Одессе, где проживают ее мать с отцом
Фото: irina_todorenko / Instagram

Замалчивающая нападение РФ на Украину российская ведущая украинского происхождения Регина Тодоренко 29 апреля на YouTube Music презентовала песню под названием "Он за мной", в которой обращается к своим родителям и мужу.

"Не жди меня, мам, сегодня не вернусь домой. Не звони мне, пап, твоя дочь стала другой",  поет Тодоренко.

В одном из куплетов песни также есть строчка о том, что певице плевать, что о ней говорят. В треке артистка признается своему мужу, российскому певцу Владу Топалову в любви.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. В 2014-м она прошла кастинг, став ведущей телепередачи "Орел и решка".

В последнее время она вместе с Топаловым и сыном живет в РФ. В 2018 году Топалов выступал на подконтрольной боевикам "ДНР" территории Донецкой области. После нападения РФ на Украину Тодоренко продолжает сниматься в российских развлекательных проектах. Артистка замалчивает российскую агрессию против Украины.

Тодоренко внесена в базу сайта theylovewar.com за замалчивание российской агрессии против Украины.

Ранее украинская ведущая Катя Осадчая заявила, что украинские знаменитости, замалчивающие российскую агрессию против Украины, не достойны украинских паспортов. Она отметила, что к их числу относится и Тодоренко. Ее поддержал украинский ведущий Анатолий Анатолич.

Теги: Россия, война России против Украины, Регина Тодоренко, семья, певица, Орел и решка, родители
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