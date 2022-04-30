"Не жди, мам, не вернусь. Не звони, пап, твоя дочь стала другой". Замалчивающая войну Тодоренко в песне обратилась к родителям-одесситам

Регина Тодоренко родилась в Одессе, где проживают ее мать с отцом Фото: irina_todorenko / Instagram

"Не жди меня, мам, сегодня не вернусь домой. Не звони мне, пап, твоя дочь стала другой", – поет Тодоренко.

В одном из куплетов песни также есть строчка о том, что певице плевать, что о ней говорят. В треке артистка признается своему мужу, российскому певцу Владу Топалову в любви.

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