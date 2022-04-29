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29 апреля, 2022
 
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Синельников заявил, что замалчивающую войну РФ против Украины Тодоренко могли запугать

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Синельников: Может быть, все и думают против Путина, но ни у кого нет смелости сказать это
Синельников: Может быть, все и думают против Путина, но ни у кого нет смелости сказать это
Фото: synelnykov_yevgen / Instagram

Экс-ведущий шоу "Орел и решка" на "Новом канале", украинский режиссер и продюсер Евгений Синельников предположил, что его экс-соведущая Регина Тодоренко, которая сейчас живет и работает в РФ, молчит о нападении России на Украину, опасаясь за свою жизнь. Такое мнение он высказал в интервью, которое 27 апреля вышло на YouTube-канале "Зе Интервьюер".

"У меня есть информация, она не проверенная, но она есть, что 22–23 февраля обзванивали всех блогеров и говорили: "15 лет тебе и всем членам твоей семьи, если ты хоть что-то скажешь". Они находятся там. И они понимают, что там этих зомбированных очень много. Они боятся за свою жизнь. Не за деньги, а за жизнь. И они всего этого не видят. Где-то происходит эта война, а у них там все хорошо, – сказал Синельников. – Может быть, все и думают против [президента РФ Владимира] Путина, но ни у кого нет смелости сказать это вслух, потому что все в одиночку. Не так, как у нас, – весь Херсон вышел".

Блогер подчеркнул, что советовал Тодоренко переехать в Украину. Ответ ведущей он не озвучил. 

ВИДЕО
Видео: Зе Інтерв'юер / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Тодоренко вместе с мужем, российским певцом Владом Топаловым и сыном живет в РФ. В 2018 году Топалов выступал на подконтрольной боевикам "ДНР" территории Донецкой области. После нападения РФ на Украину Тодоренко продолжает сниматься в российских развлекательных проектах. Артистка замалчивает российскую агрессию против Украины.

Тодоренко внесена в базу сайта theylovewar.com за замалчивание российской агрессии против Украины.

Ранее украинская ведущая Катя Осадчая заявила, что украинские знаменитости, замалчивающие российскую агрессию против Украины, не достойны украинских паспортов. Она отметила, что к их числу относится и Тодоренко. Ее поддержал украинский ведущий Анатолий Анатолич.

Теги: война России против Украины, Регина Тодоренко, Орел и решка, Евгений Синельников
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