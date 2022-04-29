  Синельников заявил, что замалчивающую войну РФ против Украины Тодоренко могли запугать

"У меня есть информация, она не проверенная, но она есть, что 22–23 февраля обзванивали всех блогеров и говорили: "15 лет тебе и всем членам твоей семьи, если ты хоть что-то скажешь". Они находятся там. И они понимают, что там этих зомбированных очень много. Они боятся за свою жизнь. Не за деньги, а за жизнь. И они всего этого не видят. Где-то происходит эта война, а у них там все хорошо, – сказал Синельников. – Может быть, все и думают против [президента РФ Владимира] Путина, но ни у кого нет смелости сказать это вслух, потому что все в одиночку. Не так, как у нас, – весь Херсон вышел".
Блогер подчеркнул, что советовал Тодоренко переехать в Украину. Ответ ведущей он не озвучил.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Тодоренко вместе с мужем, российским певцом Владом Топаловым и сыном живет в РФ. В 2018 году Топалов выступал на подконтрольной боевикам "ДНР" территории Донецкой области. После нападения РФ на Украину Тодоренко продолжает сниматься в российских развлекательных проектах. Артистка замалчивает российскую агрессию против Украины.
Тодоренко внесена в базу сайта theylovewar.com за замалчивание российской агрессии против Украины.
Ранее украинская ведущая Катя Осадчая заявила, что украинские знаменитости, замалчивающие российскую агрессию против Украины, не достойны украинских паспортов. Она отметила, что к их числу относится и Тодоренко. Ее поддержал украинский ведущий Анатолий Анатолич.