  Синельников заявил, что замалчивающую войну РФ против Украины Тодоренко могли запугать

Синельников: Может быть, все и думают против Путина, но ни у кого нет смелости сказать это Фото: synelnykov_yevgen / Instagram

"У меня есть информация, она не проверенная, но она есть, что 22–23 февраля обзванивали всех блогеров и говорили: "15 лет тебе и всем членам твоей семьи, если ты хоть что-то скажешь". Они находятся там. И они понимают, что там этих зомбированных очень много. Они боятся за свою жизнь. Не за деньги, а за жизнь. И они всего этого не видят. Где-то происходит эта война, а у них там все хорошо, – сказал Синельников. – Может быть, все и думают против [президента РФ Владимира] Путина, но ни у кого нет смелости сказать это вслух, потому что все в одиночку. Не так, как у нас, – весь Херсон вышел".

Блогер подчеркнул, что советовал Тодоренко переехать в Украину. Ответ ведущей он не озвучил.

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Видео: Зе Інтерв'юер / YouTube

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