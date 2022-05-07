ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Эвакуируйтесь, чего вы ждете?". Глава Луганской ОВА сообщил о гибели подростков в результате удара "Градами"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гайдай подчеркнул, что жертв может быть больше
Гайдай подчеркнул, что жертв может быть больше
Фото: Головне управління ДСНС України у Луганській області / Facebook

7 мая российские оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град" город Приволье Луганской области, есть жертвы. Об этом проинформировал в Telegram председатель областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.

"После обеда из "Градов" был обстрелян жилой сектор Приволья. Снаряды прилетели в дома. После обстрела группа быстрого реагирования "Луганск-1" отправилась по городу в поисках возможных жертв. На одной из улиц во дворе обнаружили два трупа несовершеннолетних. Мальчиков 11 и 14 лет обнаружили без признаков жизни", – написал он.

Ранения, по данным главы ОВА, получили две девочки в возрасте 12 и восьми лет, а также 69-летняя женщина.

"На месте до сих пор работают полицейские, жертв может быть больше. "Русский мир" отнимает жизни у нашего будущего – у наших деток. Эвакуируйтесь! Позаботьтесь о детях! Чего вы ждете?" – заявил Гайдай.

 Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Генштаб Вооруженных сил Украины в начале апреля сообщал, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Президент Владимир Зеленский 29 апреля заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Донбасса.

В Луганской области основные усилия армии России сосредоточены на установлении полного контроля над населенными пунктами Рубежное и Попасная, сообщал Генштаб ВСУ.

Теги: Россия, Луганская область, война, Донбасс, Град, РСЗО, Сергей Гайдай, жертвы, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, война на Донбассе, подростки, погибшие, ранение, Приволье, русский мир, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Это тоже выбор. Все хотят классной жизни". Dantes высказался о романе Дорофеевой с украинским ресторатором Кацуриным
  "Это тоже выбор. Все хотят классной жизни". Dantes высказался о романе Дорофеевой с украинским ресторатором Кацуриным
"Сила мощная с Зеленским". Звезда "Звездных войн" Хэмилл отреагировал на появление украинского президента в футболке с символикой фильма
"Сила мощная с Зеленским". Звезда "Звездных войн" Хэмилл отреагировал на появление украинского президента в футболке с символикой фильма
  Представители Латвии на "Евровидении 2022" перепели конкурсную песню Kalush Orchestra. Видео
  Представители Латвии на "Евровидении 2022" перепели конкурсную песню Kalush Orchestra. Видео
  "Евровидение 2022". Конкурсные песни 17 участников первого полуфинала. Видео
  "Евровидение 2022". Конкурсные песни 17 участников первого полуфинала. Видео
  Дочь поддерживающего войну Машкова: Россияне по горочке едут в тоталитаризм. Даже без картонки под жопой
  Дочь поддерживающего войну Машкова: Россияне по горочке едут в тоталитаризм. Даже без картонки под жопой
  Харчишин рассказал, какой была реакция Пугачевой на его просьбу не молчать после нападения РФ на Украину
  Харчишин рассказал, какой была реакция Пугачевой на его просьбу не молчать после нападения РФ на Украину
"Они должны победить не только на "Евровидении". Представитель Израиля на "Евровидении 2022" рассказал о матери-украинке и поддержал Украину
"Они должны победить не только на "Евровидении". Представитель Израиля на "Евровидении 2022" рассказал о матери-украинке и поддержал Украину
Тоня Матвиенко с детьми переехала из Португалии в Германию и показала встречу с матерью на вокзале
Тоня Матвиенко с детьми переехала из Португалии в Германию и показала встречу с матерью на вокзале
В РФ рэпера Morgenshtern внесли в список "иностранных агентов"
В РФ рэпера Morgenshtern внесли в список "иностранных агентов"
"Наша семья будет больше". Осадчая поздравила Горбунова с Днем ангела
"Наша семья будет больше". Осадчая поздравила Горбунова с Днем ангела
"Замечательный разговор. Не прощаемся". Ермак созвонился с Джоли после того, как она покинула Украину
"Замечательный разговор. Не прощаемся". Ермак созвонился с Джоли после того, как она покинула Украину
"Жечь русню и спасать наших". Притула заявил, что за деньги от продажи картины Примаченко волонтеры смогли купить 125 авто для передовой
"Жечь русню и спасать наших". Притула заявил, что за деньги от продажи картины Примаченко волонтеры смогли купить 125 авто для передовой
"Хто всравсь? Невістка!" Лолита рассказала, что она из Украины, когда речь зашла о национализации имущества российских певцов
"Хто всравсь? Невістка!" Лолита рассказала, что она из Украины, когда речь зашла о национализации имущества российских певцов
В новом клипе рэперов Дрейка и Future засветилась паляница с трезубцем
В новом клипе рэперов Дрейка и Future засветилась паляница с трезубцем
  Ступка рассказал, как Логунова, которая ушла от него к американскому бизнесмену, смогла получить визу в США
  Ступка рассказал, как Логунова, которая ушла от него к американскому бизнесмену, смогла получить визу в США
  Дочь поддерживающего Путина Машкова: Я верю, что мой папа – порядочный заколдованный человек
  Дочь поддерживающего Путина Машкова: Я верю, что мой папа – порядочный заколдованный человек
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кондратюк о работе с Марченко на "Х-факторе": Мы поссорились весной 2014 года. Моя слабость – что я не расторг контракт с СТБ. Не святой я (97490)
2
"Наша история только начинается". В Офисе президента рассказали, кто на самом деле стоит за приездом Джоли в Украину (72419)
3
Роговцева назвала единственную актрису в РФ, которую готова простить (45432)
4
"Моя сестра написала мне букву Z. И все". Жена Кошевого рассказала о реакции родственников из Крыма на войну против Украины (29796)
5
Дочь поддерживающего Путина Машкова: Я верю, что мой папа – порядочный заколдованный человек (29481)
6
Харчишин рассказал, какой была реакция Пугачевой на его просьбу не молчать после нападения РФ на Украину (28573)
7
"Такая уже взрослая девочка. Красоточка". Мозговая показала младшую дочь (21001)
8
"Хто всравсь? Невістка!" Лолита рассказала, что она из Украины, когда речь зашла о национализации имущества российских певцов (19962)
 
 
 
 