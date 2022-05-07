"Эвакуируйтесь, чего вы ждете?". Глава Луганской ОВА сообщил о гибели подростков в результате удара "Градами"

Гайдай подчеркнул, что жертв может быть больше Фото: Головне управління ДСНС України у Луганській області / Facebook

"После обеда из "Градов" был обстрелян жилой сектор Приволья. Снаряды прилетели в дома. После обстрела группа быстрого реагирования "Луганск-1" отправилась по городу в поисках возможных жертв. На одной из улиц во дворе обнаружили два трупа несовершеннолетних. Мальчиков 11 и 14 лет обнаружили без признаков жизни", – написал он.

Ранения, по данным главы ОВА, получили две девочки в возрасте 12 и восьми лет, а также 69-летняя женщина.

"На месте до сих пор работают полицейские, жертв может быть больше. "Русский мир" отнимает жизни у нашего будущего – у наших деток. Эвакуируйтесь! Позаботьтесь о детях! Чего вы ждете?" – заявил Гайдай.

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