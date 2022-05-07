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ВОЙНА В УКРАИНЕ

7 мая оккупанты убили четырех мирных жителей Донецкой области – глава обладминистрации

Бахмут подвергся авиаудару, сообщал Кириленко
Бахмут подвергся авиаудару, сообщал Кириленко
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Facebook

В субботу, 7 мая, в результате обстрелов со стороны российских оккупантов погибли жители двух городов Донецкой области. Об этом проинформировал в Telegram глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

"Россия убивает гражданских. 7 мая россияне убили четырех мирных жителей Донецкой области: двух в Бахмуте и двух в Константиновке. Еще девять человек получили ранения", – написал он.

Глава ОВА подчеркнул, что количество погибших в Мариуполе и Волновахе установить сейчас невозможно.

Кириленко также опубликовал инфографику, согласно которой всего в регионе жертвами российских войск с начала масштабного вторжения стали 330 мирных жителей, еще 999 ранены – это также без учета Мариуполя и Волновахи.

 Война России против Украины. Главное (обновляется)

Утром Кириленко сообщал об одном погибшем в результате ночных обстрелов. По его данным, российская армия вела массовые обстрелы по всей линии фронта и наносила удары по городам в тылу. "Больше всего от российского оружия сегодня пострадал Бахмут – там россияне совершили авиаобстрел", – писал глава ОВА.

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе.

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