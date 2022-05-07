7 мая оккупанты убили четырех мирных жителей Донецкой области – глава обладминистрации

"Россия убивает гражданских. 7 мая россияне убили четырех мирных жителей Донецкой области: двух в Бахмуте и двух в Константиновке. Еще девять человек получили ранения", – написал он.

Глава ОВА подчеркнул, что количество погибших в Мариуполе и Волновахе установить сейчас невозможно.

Кириленко также опубликовал инфографику, согласно которой всего в регионе жертвами российских войск с начала масштабного вторжения стали 330 мирных жителей, еще 999 ранены – это также без учета Мариуполя и Волновахи.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Утром Кириленко сообщал об одном погибшем в результате ночных обстрелов. По его данным, российская армия вела массовые обстрелы по всей линии фронта и наносила удары по городам в тылу. "Больше всего от российского оружия сегодня пострадал Бахмут – там россияне совершили авиаобстрел", – писал глава ОВА.