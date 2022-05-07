7 мая оккупанты убили четырех мирных жителей Донецкой области – глава обладминистрации

"Россия убивает гражданских. 7 мая россияне убили четырех мирных жителей Донецкой области: двух в Бахмуте и двух в Константиновке. Еще девять человек получили ранения", – написал он.
Глава ОВА подчеркнул, что количество погибших в Мариуполе и Волновахе установить сейчас невозможно.
Кириленко также опубликовал инфографику, согласно которой всего в регионе жертвами российских войск с начала масштабного вторжения стали 330 мирных жителей, еще 999 ранены – это также без учета Мариуполя и Волновахи.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Утром Кириленко сообщал об одном погибшем в результате ночных обстрелов. По его данным, российская армия вела массовые обстрелы по всей линии фронта и наносила удары по городам в тылу. "Больше всего от российского оружия сегодня пострадал Бахмут – там россияне совершили авиаобстрел", – писал глава ОВА.
С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".
28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе.