Россияне скинули авиабомбу на школу в Белогоровке, где было 90 человек – Гайдай

Он пояснил, что в последнюю неделю Белогоровка – "горячая точка": оккупанты пытаются там прорваться, идут постоянные бои.

"Сегодня российские убийцы "воевали" с безоружными мирными жителями. Рашисты сбросили авиабомбу на школу, в которой пряталось почти все село. Все, кто не успел эвакуироваться. После попадания в клуб, подвал школы был единственным местом спасения, но россияне забрали у людей и этот шанс. В школе находилось около 90 человек", – сказал Гайдай.

По его словам, идет спасательная операция, около 30 человек уже спасли из-под завалов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)