Россияне скинули авиабомбу на школу в Белогоровке, где было 90 человек – Гайдай

Он пояснил, что в последнюю неделю Белогоровка – "горячая точка": оккупанты пытаются там прорваться, идут постоянные бои.
"Сегодня российские убийцы "воевали" с безоружными мирными жителями. Рашисты сбросили авиабомбу на школу, в которой пряталось почти все село. Все, кто не успел эвакуироваться. После попадания в клуб, подвал школы был единственным местом спасения, но россияне забрали у людей и этот шанс. В школе находилось около 90 человек", – сказал Гайдай.
По его словам, идет спасательная операция, около 30 человек уже спасли из-под завалов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Масштабное вторжение российских войск в Украину началось 24 февраля.
В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны вблизи оккупированного Крыма.
28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине для установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и создания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.
Президент Владимир Зеленский 29 апреля заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Донбасса.