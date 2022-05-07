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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне скинули авиабомбу на школу в Белогоровке, где было 90 человек – Гайдай

Около 30 человек спасли из-под завалов
Около 30 человек спасли из-под завалов
Фото: Сергій Гайдай / Facebook

Россияне сбросили авиабомбу на школу, в которой прятались почти все жители поселка Белогоровка Луганской области, не успевшие эвакуироваться. Об этом сообщил в Facebook глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.

Он пояснил, что в последнюю неделю Белогоровка – "горячая точка": оккупанты пытаются там прорваться, идут постоянные бои.

"Сегодня российские убийцы "воевали" с безоружными мирными жителями. Рашисты сбросили авиабомбу на школу, в которой пряталось почти все село. Все, кто не успел эвакуироваться. После попадания в клуб, подвал школы был единственным местом спасения, но россияне забрали у людей и этот шанс. В школе находилось около 90 человек", – сказал Гайдай.

По его словам, идет спасательная операция, около 30 человек уже спасли из-под завалов.

https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/posts/150399960832729

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Масштабное вторжение российских войск в Украину началось 24 февраля.

В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны вблизи оккупированного Крыма.

28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине для установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и создания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.

Президент Владимир Зеленский 29 апреля заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Донбасса.

Теги: Луганская область, Сергей Гайдай, обстрелы, война России против Украины, школы, Белогоровка
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