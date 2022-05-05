Объемы разрушений в результате обстрелов Луганской области катастрофические – ГСЧС

"Объемы разрушений катастрофические. В течение 4 мая разрушительные атаки враг нанес по Горскому, там уничтожено не менее восьми домов, три – в Камышевахе, четыре – в Северодонецке, четыре – в Лисичанске и большое количество в Новодружеске", – отметили в сообщении.
Спасатели помогают мирным жителям Луганской области – развозят воду и гуманитарную помощь.
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram сообщил, что 4 мая оккупанты нанесли 24 удара по домам луганчан.
"Найдены и идентифицированы тела пяти погибших. Двое из них – мужчины из Новоивановки, попавшие под российский обстрел вечером 3 мая. Уже утром погибли мужчина из Тошковки и женщина из Воеводовки, днем – мужчина из Попасной. Это не окончательные данные, так как в Попасной и Горской общине дома горят один за другим", – уточнил Гайдай.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В Генштабе ВСУ в начале апреля сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине для установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и создания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.
Президент Владимир Зеленский 29 апреля заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Донбасса.
На донецком направлении основные усилия армии России сосредоточены на установлении полного контроля над населенными пунктами Рубежное и Попасная Луганской области и продвижении в направлении населенных пунктов Лиман и Славянск Донецкой области, рассказали 3 мая в Генштабе ВСУ.