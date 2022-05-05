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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Объемы разрушений в результате обстрелов Луганской области катастрофические – ГСЧС

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За сутки оккупанты нанесли 24 удара по домам жителей Луганской области
За сутки оккупанты нанесли 24 удара по домам жителей Луганской области
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупационные войска продолжают уничтожать жилые дома, больницы, учебные заведения в Луганской области. Об этом 5 мая в Facebook сообщил пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Объемы разрушений катастрофические. В течение 4 мая разрушительные атаки враг нанес по Горскому, там уничтожено не менее восьми домов, три – в Камышевахе, четыре – в Северодонецке, четыре – в Лисичанске и большое количество в Новодружеске", – отметили в сообщении.

Спасатели помогают мирным жителям Луганской области – развозят воду и гуманитарную помощь.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/367270812107481

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram сообщил, что 4 мая оккупанты нанесли 24 удара по домам луганчан.

"Найдены и идентифицированы тела пяти погибших. Двое из них – мужчины из Новоивановки, попавшие под российский обстрел вечером 3 мая. Уже утром погибли мужчина из Тошковки и женщина из Воеводовки, днем – мужчина из Попасной. Это не окончательные данные, так как в Попасной и Горской общине дома горят один за другим", – уточнил Гайдай.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В Генштабе ВСУ в начале апреля сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине для установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и создания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.

Президент Владимир Зеленский 29 апреля заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Донбасса.

На донецком направлении основные усилия армии России сосредоточены на установлении полного контроля над населенными пунктами Рубежное и Попасная Луганской области и продвижении в направлении населенных пунктов Лиман и Славянск Донецкой области, рассказали 3 мая в Генштабе ВСУ.

Теги: Украина, Луганская область, ГСЧС, Славянск, Северодонецк, Лисичанск, Попасная, Горское, Сергей Гайдай, спасатели, Тошковка, обстрелы, война России против Украины, разрушения, Новодружеск
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