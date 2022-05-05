Объемы разрушений в результате обстрелов Луганской области катастрофические – ГСЧС

"Объемы разрушений катастрофические. В течение 4 мая разрушительные атаки враг нанес по Горскому, там уничтожено не менее восьми домов, три – в Камышевахе, четыре – в Северодонецке, четыре – в Лисичанске и большое количество в Новодружеске", – отметили в сообщении.

Спасатели помогают мирным жителям Луганской области – развозят воду и гуманитарную помощь.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram сообщил, что 4 мая оккупанты нанесли 24 удара по домам луганчан.

"Найдены и идентифицированы тела пяти погибших. Двое из них – мужчины из Новоивановки, попавшие под российский обстрел вечером 3 мая. Уже утром погибли мужчина из Тошковки и женщина из Воеводовки, днем – мужчина из Попасной. Это не окончательные данные, так как в Попасной и Горской общине дома горят один за другим", – уточнил Гайдай.

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