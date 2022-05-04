В результате обстрела оккупантами в Луганской области погиб священник – Гайдай

В результате обстрела получил осколочное ранение и погиб настоятель храма святителя Феодосия Черниговского иеромонах Парфений.

"Русская армия продолжает состязание с богом. В Луганской области с конца февраля по меньшей мере 15 религиозных сооружений были повреждены в результате вражеских обстрелов, также были ранены служители церквей", – отметил глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Президент Владимир Зеленский 3 мая сообщил, что российские оккупанты с начала полномасштабного вторжения уничтожили или повредили в Украине 86 религиозных объектов.

"Это церкви, мечети, молитвенные дома. Российская армия не пытается сберечь от своих обстрелов даже объекты российской церкви. Это полное забвение морали. Полный отказ от общечеловеческих ценностей. Полное непризнание жизни как безусловной ценности", – сказал Зеленский.