В результате обстрела оккупантами в Луганской области погиб священник – Гайдай

В результате обстрела получил осколочное ранение и погиб настоятель храма святителя Феодосия Черниговского иеромонах Парфений.
"Русская армия продолжает состязание с богом. В Луганской области с конца февраля по меньшей мере 15 религиозных сооружений были повреждены в результате вражеских обстрелов, также были ранены служители церквей", – отметил глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент Владимир Зеленский 3 мая сообщил, что российские оккупанты с начала полномасштабного вторжения уничтожили или повредили в Украине 86 религиозных объектов.
"Это церкви, мечети, молитвенные дома. Российская армия не пытается сберечь от своих обстрелов даже объекты российской церкви. Это полное забвение морали. Полный отказ от общечеловеческих ценностей. Полное непризнание жизни как безусловной ценности", – сказал Зеленский.
В Генштабе ВСУ в начале апреля сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине для установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.
Зеленский 29 апреля заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Донбасса.
На донецком направлении основные усилия армии России сосредоточены на установлении полного контроля над населенными пунктами Рубежное и Попасная Луганской области и продвижении в направлении населенных пунктов Лиман и Славянск Донецкой области, рассказали 3 мая в Генштабе ВСУ.