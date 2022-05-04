Войска РФ, скорее всего, планируют захватить Краматорск и Северодонецк – британская разведка

По информации разведки, Россия развернула 22 батальонные тактические группы под Изюмом, пытаясь продвинуться вдоль северного направления Донбасса.
"Несмотря на попытки прорвать украинскую оборону и набрать обороты, Россия, скорее всего, намерена выйти за пределы Изюма, чтобы захватить города Краматорск и Северодонецк. Захват этих мест укрепит российский военный контроль над северо-восточным Донбассом и станет плацдармом для их усилий по отсечению украинских сил в регионе", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 04 May 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) May 4, 2022
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Война на Донбассе продолжается с 2014 года. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей. 18 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что "российские войска начали битву за Донбасс".