Войска РФ, скорее всего, планируют захватить Краматорск и Северодонецк – британская разведка

По информации разведки, Россия развернула 22 батальонные тактические группы под Изюмом, пытаясь продвинуться вдоль северного направления Донбасса.

"Несмотря на попытки прорвать украинскую оборону и набрать обороты, Россия, скорее всего, намерена выйти за пределы Изюма, чтобы захватить города Краматорск и Северодонецк. Захват этих мест укрепит российский военный контроль над северо-восточным Донбассом и станет плацдармом для их усилий по отсечению украинских сил в регионе", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 04 May 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/H0y9RFbaM7 — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) May 4, 2022