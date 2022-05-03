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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты в Украине сосредоточились на пяти направлениях наступления – Генштаб ВСУ

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Война на Донбассе продолжается с 2014 года
Война на Донбассе продолжается с 2014 года
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Российские войска, вторгшиеся на территорию Украины, пытаются захватить всю территорию Донбасса. Об этом 3 мая проинформировал в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Противник не прекращает наступательные действия в восточной операционной зоне с целью установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей и удержать сухопутный коридор между указанными территориями и временно оккупированным Крымом", – говорится в сообщении.

Украинские военные отмечают, что на изюмском направлении противник "ведет наступательные действия в направлении Изюм – Барвенково", для поддержки своих войск оккупанты "переместили с территории Белгородской области в район города Изюм батарею тяжелых самоходных минометов "Тюльпан" калибром 240 мм и подразделение, вооруженное реактивными системами залпового огня "Смерч".

"Основные усилия противник продолжает сосредотачивать на ведении наступления на лиманском, северодонецком, попаснянском, авдеевском и кураховском направлениях с целью взятия под полный контроль населенных пунктов Рубежное, Попасная и развития наступления в направлениях на Лиман, Северск и Славянск", – объяснили в Генштабе ВСУ.

По его данным, оккупанты совершенствуют логистику, устраивают склады боеприпасов, ремонтируют поврежденную технику и "на отдельных рубежах" оборудуют вторую линию обороны.

"На таврийском направлении враг продолжает проведение демонстративных действий и маневров с целью сковывания действий подразделений сил обороны и недопущения их переброски на другие направления. На южнобужском направлении [...] враг проводит перегруппировку войск, наращивает системы огневого поражения, противовоздушной обороны и материально-технического обеспечения", – отметили в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/308437648135987

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля Россия начала масштабное вторжение в Украину.

В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине.

Война на Донбассе продолжается с 2014 года.

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