Российские оккупанты в Украине сосредоточились на пяти направлениях наступления – Генштаб ВСУ

"Противник не прекращает наступательные действия в восточной операционной зоне с целью установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей и удержать сухопутный коридор между указанными территориями и временно оккупированным Крымом", – говорится в сообщении.
Украинские военные отмечают, что на изюмском направлении противник "ведет наступательные действия в направлении Изюм – Барвенково", для поддержки своих войск оккупанты "переместили с территории Белгородской области в район города Изюм батарею тяжелых самоходных минометов "Тюльпан" калибром 240 мм и подразделение, вооруженное реактивными системами залпового огня "Смерч".
"Основные усилия противник продолжает сосредотачивать на ведении наступления на лиманском, северодонецком, попаснянском, авдеевском и кураховском направлениях с целью взятия под полный контроль населенных пунктов Рубежное, Попасная и развития наступления в направлениях на Лиман, Северск и Славянск", – объяснили в Генштабе ВСУ.
По его данным, оккупанты совершенствуют логистику, устраивают склады боеприпасов, ремонтируют поврежденную технику и "на отдельных рубежах" оборудуют вторую линию обороны.
"На таврийском направлении враг продолжает проведение демонстративных действий и маневров с целью сковывания действий подразделений сил обороны и недопущения их переброски на другие направления. На южнобужском направлении [...] враг проводит перегруппировку войск, наращивает системы огневого поражения, противовоздушной обороны и материально-технического обеспечения", – отметили в ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля Россия начала масштабное вторжение в Украину.
В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".
28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине.
Война на Донбассе продолжается с 2014 года.