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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты со своей территории обстреливают позиции украинских военных – Генштаб ВСУ

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Оккупанты ведут обстрелы позиций ВСУ, отметили в Генштабе
Оккупанты ведут обстрелы позиций ВСУ, отметили в Генштабе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские войска в Украине пытаются наступать на Донбассе и в Харьковской области. Об этом 2 мая проинформировал в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Наибольшая активность захватчиков наблюдается на слобожанском и донецком направлениях. На запорожском, криворожском и николаевском направлениях враг проводит перегруппировку войск, усиливает артиллерийские подразделения и подразделения противовоздушной обороны. Пытается наладить систему материально-технического обеспечения группировки войск на этих направлениях", – говорится в сообщении.

В частности, на изюмском направлении "продолжаются наступательные действия противника по направлениям Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск".

"Для усиления группировки оккупанты перемещают в определенные районы подразделения ствольной и реактивной артиллерии. Враг с целью усовершенствования транспортной инфраструктуры осуществил наведение понтонно-мостовой переправы через реку Северский Донец", – объяснили в ВСУ.

По их данным, "оккупанты продолжают обстрелы позиций наших войск и гражданских объектов, расположенных на незначительном удалении от государственной границы Украины с территории Российской Федерации".

"На донецком направлении основные усилия врага сосредоточены на установлении полного контроля над населенными пунктами Рубежное и Попасная и продвижении в направлениях населенных пунктов Лиман и Сиверск. На таврийском направлении [...] враг совершил артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районе населенного пункта Орехов", – рассказали в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/307651304881288

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Масштабное вторжение российских войск в Украину началось 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны вблизи оккупированного Крыма.

На 2 мая, по данным Генштаба ВСУ, потери российской армии составляют около 23,8 тыс. человек личного состава, более 1 тыс. танков, 1 тыс. бронемашин, 100 артиллерийских систем и беспилотников, десятки самолетов, вертолетов и другой боевой и военной техники включительно с кораблями.

Теги: Россия, Славянск, война, Донбасс, Генштаб ВСУ, Изюм, Северск, Рубежное, Барвенково, Попасная, Северский Донец, артиллерия, вторжение, Орехово, ВСУ, война России против Украины, потери России
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