Российские оккупанты со своей территории обстреливают позиции украинских военных – Генштаб ВСУ

"Наибольшая активность захватчиков наблюдается на слобожанском и донецком направлениях. На запорожском, криворожском и николаевском направлениях враг проводит перегруппировку войск, усиливает артиллерийские подразделения и подразделения противовоздушной обороны. Пытается наладить систему материально-технического обеспечения группировки войск на этих направлениях", – говорится в сообщении.
В частности, на изюмском направлении "продолжаются наступательные действия противника по направлениям Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск".
"Для усиления группировки оккупанты перемещают в определенные районы подразделения ствольной и реактивной артиллерии. Враг с целью усовершенствования транспортной инфраструктуры осуществил наведение понтонно-мостовой переправы через реку Северский Донец", – объяснили в ВСУ.
По их данным, "оккупанты продолжают обстрелы позиций наших войск и гражданских объектов, расположенных на незначительном удалении от государственной границы Украины с территории Российской Федерации".
"На донецком направлении основные усилия врага сосредоточены на установлении полного контроля над населенными пунктами Рубежное и Попасная и продвижении в направлениях населенных пунктов Лиман и Сиверск. На таврийском направлении [...] враг совершил артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районе населенного пункта Орехов", – рассказали в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Масштабное вторжение российских войск в Украину началось 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны вблизи оккупированного Крыма.
На 2 мая, по данным Генштаба ВСУ, потери российской армии составляют около 23,8 тыс. человек личного состава, более 1 тыс. танков, 1 тыс. бронемашин, 100 артиллерийских систем и беспилотников, десятки самолетов, вертолетов и другой боевой и военной техники включительно с кораблями.