Российские оккупанты со своей территории обстреливают позиции украинских военных – Генштаб ВСУ

"Наибольшая активность захватчиков наблюдается на слобожанском и донецком направлениях. На запорожском, криворожском и николаевском направлениях враг проводит перегруппировку войск, усиливает артиллерийские подразделения и подразделения противовоздушной обороны. Пытается наладить систему материально-технического обеспечения группировки войск на этих направлениях", – говорится в сообщении.

В частности, на изюмском направлении "продолжаются наступательные действия противника по направлениям Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск".

"Для усиления группировки оккупанты перемещают в определенные районы подразделения ствольной и реактивной артиллерии. Враг с целью усовершенствования транспортной инфраструктуры осуществил наведение понтонно-мостовой переправы через реку Северский Донец", – объяснили в ВСУ.

По их данным, "оккупанты продолжают обстрелы позиций наших войск и гражданских объектов, расположенных на незначительном удалении от государственной границы Украины с территории Российской Федерации".

"На донецком направлении основные усилия врага сосредоточены на установлении полного контроля над населенными пунктами Рубежное и Попасная и продвижении в направлениях населенных пунктов Лиман и Сиверск. На таврийском направлении [...] враг совершил артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районе населенного пункта Орехов", – рассказали в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)