Российские оккупанты развернули два зенитно-ракетных дивизиона ЗРК "Бук-М2" и ЗРК "Тор-М" в четырех районах – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба, на Слобожанском направлении группировка войск РФ продолжает наносить авиационные удары и поражать артиллерией Харьков.

"Оккупанты проводят наступательные действия в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Продолжается усиление ударной группировки противника. В определенные районы перемещено до 300 единиц вооружения и военной техники и прибыло около 1 тыс. мобилизованных лиц с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. С целью противовоздушного прикрытия наступающих войск в четырех определенных районах противник развернул два зенитно-ракетных дивизиона ЗРК "Бук-М2" и ЗРК "Тор-М", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)