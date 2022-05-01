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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты развернули два зенитно-ракетных дивизиона ЗРК "Бук-М2" и ЗРК "Тор-М" в четырех районах – Генштаб ВСУ

Оккупанты развернули "Бук-М2"
Оккупанты развернули "Бук-М2"
Фото: EPA

Российские оккупанты развернули в четырех районах два зенитно-ракетных дивизиона зенитно-ракетных комплексов "Бук-М2" и "Тор-М". Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 1 мая.

По данным Генштаба, на Слобожанском направлении группировка войск РФ продолжает наносить авиационные удары и поражать артиллерией Харьков.

"Оккупанты проводят наступательные действия в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Продолжается усиление ударной группировки противника. В определенные районы перемещено до 300 единиц вооружения и военной техники и прибыло около 1 тыс. мобилизованных лиц с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. С целью противовоздушного прикрытия наступающих войск в четырех определенных районах противник развернул два зенитно-ракетных дивизиона ЗРК "Бук-М2" и ЗРК "Тор-М", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/306544378325314

Теги: Россия, Харьков, Генштаб ВСУ, Бук, война России против Украины
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