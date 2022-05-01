"Следующие цели "спецоперации" РФ могут относиться к "освобождению" Марса". В Офисе президента Украины предостерегли марсиан

30 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что вторжение России в Украину "вносит вклад в процесс освобождения мира от неоколониального гнета Запада, густо замешенного на расизме и комплексе исключительности". Его интервью агентству "Синьхуа" приведено на сайте МИД РФ.
Подоляк отметил, что "освобождение" по-российски – "это только массовые уничтожения".
"Впрочем, следующие цели "спецоперации" РФ могут относиться к "освобождению" Марса от влияния марсиан. Ждем", – написал он.
«Звільнити світ від Заходу» – Росія знову озвучила нову мету руйнівної «спецоперації» в Україні. «Звільнення» по-російськи – це лише масові знищення. Втім, наступні цілі спецоперації РФ можуть стосуватися «звільнення» Марса від впливу марсіан. Чекаємо.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 30, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины"
Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. По данным Офиса генпрокурора на утро 30 апреля, погибло 219 детей, 398 ранены. По данным ООН на 27 апреля, подтверждено 2787 погибших и 3152 раненых среди мирных жителей, но в ООН отмечают, что фактические цифры намного выше. Так, по "осторожным оценкам" горсовета Мариуполя на 21 апреля, общее количество убитых российской армией в городе составляет 22 тыс. человек.
Потери среди украинских военнослужащих на 15 апреля, по словам президента Украины, составляют 2,5–3 тыс. погибших и около 10 тыс. раненых.