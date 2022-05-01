"Следующие цели "спецоперации" РФ могут относиться к "освобождению" Марса". В Офисе президента Украины предостерегли марсиан

30 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что вторжение России в Украину "вносит вклад в процесс освобождения мира от неоколониального гнета Запада, густо замешенного на расизме и комплексе исключительности". Его интервью агентству "Синьхуа" приведено на сайте МИД РФ.

Подоляк отметил, что "освобождение" по-российски – "это только массовые уничтожения".

"Впрочем, следующие цели "спецоперации" РФ могут относиться к "освобождению" Марса от влияния марсиан. Ждем", – написал он.

«Звільнити світ від Заходу» – Росія знову озвучила нову мету руйнівної «спецоперації» в Україні. «Звільнення» по-російськи – це лише масові знищення. Втім, наступні цілі спецоперації РФ можуть стосуватися «звільнення» Марса від впливу марсіан. Чекаємо. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 30, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)