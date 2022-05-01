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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Следующие цели "спецоперации" РФ могут относиться к "освобождению" Марса". В Офисе президента Украины предостерегли марсиан

Подоляк отметил, что "освобождение" по-российски сводится к массовым уничтожениям
Подоляк отметил, что "освобождение" по-российски сводится к массовым уничтожениям
Фото: president.gov.ua

В Офисе президента предостерегли марсиан, что они могут быть следующей целью российских оккупантов, которые захотят "освободить" от них Марс. Метафору использовал в Twitter 30 апреля советник главы ОП Михаил Подоляк в ответ на заявления МИД РФ.

30 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что вторжение России в Украину "вносит вклад в процесс освобождения мира от неоколониального гнета Запада, густо замешенного на расизме и комплексе исключительности". Его интервью агентству "Синьхуа" приведено на сайте МИД РФ. 

Подоляк отметил, что "освобождение" по-российски – "это только массовые уничтожения".

"Впрочем, следующие цели "спецоперации" РФ могут относиться к "освобождению" Марса от влияния марсиан. Ждем", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины"

Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. По данным Офиса генпрокурора на утро 30 апреля, погибло 219 детей, 398 ранены. По данным ООН на 27 апреля, подтверждено 2787 погибших и 3152 раненых среди мирных жителей, но в ООН отмечают, что фактические цифры намного выше. Так, по "осторожным оценкам" горсовета Мариуполя на 21 апреля, общее количество убитых российской армией в городе составляет 22 тыс. человек.

Потери среди украинских военнослужащих на 15 апреля, по словам президента Украины, составляют 2,5–3 тыс. погибших и около 10 тыс. раненых

Теги: Сергей Лавров, вторжение, война России против Украины, Михаил Подоляк
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