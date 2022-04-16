Потери украинских войск оцениваются в 2,5 – 3 тыс. погибших и около 10 тыс. раненых – Зеленский

По словам Зеленского, около 10 тыс. украинских солдат ранены и, цитирует его CNN, "трудно сказать, сколько из них выживут".
При этом он напомнил, что невозвратные потери России составляют до 20 тыс. человек.
Президент отметил, что оценить количество погибших мирных жителей очень трудно.
"Юг нашей страны, где города и поселки блокированы, например, Херсон, Бердянск, Мариуполь и районы восточнее, где Волноваха – мы не знаем, сколько людей погибли на этих заблокированных территориях", – сказал он.
Журналисты попросили Зеленского прокомментировать трагические видео, демонстрирующие смерть и разруху в стране, в том числе видео "Настоящего времени", на котором жительница села Бузовая в Киевской области, бывшего под оккупацией российских военных, опознает тело своего сына, найденное в колодце.
"Для меня это большая боль. Я не могу смотреть на это как отец, потому, что все, что ты хочешь после этого, – это отомстить и убить. Я должен наблюдать как президент государства, где много людей умерло и потеряло своих близких, и есть миллионы людей, которые хотят жить", – ответил Зеленский.
Он подчеркнул, что все украинцы "хотят сражаться".
"Но мы все должны сделать все возможное, чтобы эта война не была бесконечной. Чем дольше она будет, тем больше мы потеряем. Все потери будут такими же, как эта", – сказал он.
О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 12 марта – тогда, по его словам, погибли около 1300 военных.
Россия официально признала гибель 1351 российского военнослужащего, еще 3825, по утверждениям Генштаба ВС РФ на 25 марта, получили ранения.
Точное количество жертв российской агрессии в Украине пока неизвестно. По данным ООН на 15 апреля, подтверждены 1982 жертвы и 2651 раненых среди мирных жителей, но в ООН отмечают, что фактические цифры намного выше.
В Киевской области, по информации генпрокурора Украины на 10 апреля, погибли 1222 человека. В Харьковской области, по информации полиции на 15 апреля, погибло 510 мирных жителей. В Донецкой, по данным главы ОВА Павла Кириленко – погибли 241, ранены 782 человека (без учета Мариуполя и Волновахи).
По информации властей Мариуполя на 12 апреля, в городе погибли более 10 тыс. мирных жителей. Советник мэра города Петр Андрющенко допускает, что погибнуть могли порядка 20 тыс. горожан.
По данным Офиса генпрокурора на утро 15 апреля, погибло 198 детей, 355 ранены.