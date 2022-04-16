Потери украинских войск оцениваются в 2,5 – 3 тыс. погибших и около 10 тыс. раненых – Зеленский

Зеленский: Мы все должны сделать все возможное, чтобы эта война не была бесконечной Фото: president.gov.ua

По словам Зеленского, около 10 тыс. украинских солдат ранены и, цитирует его CNN, "трудно сказать, сколько из них выживут".

При этом он напомнил, что невозвратные потери России составляют до 20 тыс. человек.

Президент отметил, что оценить количество погибших мирных жителей очень трудно.

"Юг нашей страны, где города и поселки блокированы, например, Херсон, Бердянск, Мариуполь и районы восточнее, где Волноваха – мы не знаем, сколько людей погибли на этих заблокированных территориях", – сказал он.

Журналисты попросили Зеленского прокомментировать трагические видео, демонстрирующие смерть и разруху в стране, в том числе видео "Настоящего времени", на котором жительница села Бузовая в Киевской области, бывшего под оккупацией российских военных, опознает тело своего сына, найденное в колодце.

"Для меня это большая боль. Я не могу смотреть на это как отец, потому, что все, что ты хочешь после этого, – это отомстить и убить. Я должен наблюдать как президент государства, где много людей умерло и потеряло своих близких, и есть миллионы людей, которые хотят жить", – ответил Зеленский.

Он подчеркнул, что все украинцы "хотят сражаться".

"Но мы все должны сделать все возможное, чтобы эта война не была бесконечной. Чем дольше она будет, тем больше мы потеряем. Все потери будут такими же, как эта", – сказал он.