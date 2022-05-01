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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Блогер Птушкин показал листовку из снаряда, которыми россияне обстреляли Чернигов – это агитка с Чеченской войны

Россияне сбрасывали на Чернигов листовки, обращенные к "гражданам Чеченской республики"
Россияне сбрасывали на Чернигов листовки, обращенные к "гражданам Чеченской республики"
Фото: Anton Ptushkin / Facebook

Российские оккупанты привезли на войну в Украину агитки времен войн в Чечне. Одну из листовок, обращенную к "гражданам Чеченской республики", показал в Facebook 30 апреля украинский блогер Антон Птушкин.

"Граждане Чеченской Республики!" Так начинается листовка из агитационного снаряда (красная штука на фоне), которым российская армия стреляла по Чернигову и его окрестностям. Я не знаю, как снаряды, времен Второй чеченской войны оказались в Украине, но рекомендую почитать текст. Это сюр какой-то", – написал Пушкин.

На опубликованном им фото виден сам снаряд, а также листовка, в которой Командование объединенной группировки российских войск обращается к жителям Чечни.

"Вас пытаются втянуть в вооруженное противостояние с федеральными войсками. Вас пытаются заставить защищать чуждые вам интересы: интересы местных денежных магнатов, руководителей террористов, грабителей и убийц, политических авантюристов всех мастей. Басаев, Хаттаб, Удугов и ряд других зарабатывают грязные деньги на вашей крови. Их дни сочтены. Многие из них уже сбежали из Чечни, не дожидаясь справедливого возмездия", – говорится в агитке россиян.

https://www.facebook.com/ptuxerman/posts/10159525593622420

В комментариях к посту Птушкина с этой листовкой в Twitter пользователь Дмитрий Рубинштейн отметил, что "этим и хороша война: можно избавиться от просроченных патронов". "Не удивляйтесь, если к концу войны вы прочтете воззвание, адресованное солдатам Вермахта или даже Белой гвардии", – написал он. 

Скриншот: Anton Ptushkin / Twitter
Скриншот: Anton Ptushkin / Twitter

А музыкант Марк Ковнацкий предложил в Facebook "радоваться, что пока ещt не прилетела стрела с призывом гражданам Золотой Орды сдаваться".

Скриншот: Anton Ptushkin / Facebook
Скриншот: Anton Ptushkin / Facebook

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Первая чеченская война началась 11 декабря 1994 года и завершилась 31 августа 1996 года. Вторая чеченская война длилась с 1999 года по 2009 год. 

Точных данных о погибших среди гражданского населения в результате боев между непризнанной Республикой Ичкерия и российскими военными, а также воздушных бомбардировок, нет. По оценке международной неправительственной организации "Международная амнистия", жертвами стали десятки тысяч мирных жителей. В Чечне зарегистрировано 52 места массовых захоронений. Нынешний глава Чечни Рамзан Кадыров утверждал, что война унесла жизни 13 987 детей, погибли сотни тысячи человек, 5 тысяч человек пропали без вести. 

В РФ Первая чеченская война официально называлась "операцией по восстановлению конституционного порядка в Чечне", Вторая – "контртеррористическими операциями на территории Северо-Кавказского региона".

Теги: Чернигов, Чечня, пропаганда, российская пропаганда, агитация, чеченская война, война России против Украины, российские оккупанты, Антон Птушкин
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