Блогер Птушкин показал листовку из снаряда, которыми россияне обстреляли Чернигов – это агитка с Чеченской войны

"Граждане Чеченской Республики!" Так начинается листовка из агитационного снаряда (красная штука на фоне), которым российская армия стреляла по Чернигову и его окрестностям. Я не знаю, как снаряды, времен Второй чеченской войны оказались в Украине, но рекомендую почитать текст. Это сюр какой-то", – написал Пушкин.

На опубликованном им фото виден сам снаряд, а также листовка, в которой Командование объединенной группировки российских войск обращается к жителям Чечни.

"Вас пытаются втянуть в вооруженное противостояние с федеральными войсками. Вас пытаются заставить защищать чуждые вам интересы: интересы местных денежных магнатов, руководителей террористов, грабителей и убийц, политических авантюристов всех мастей. Басаев, Хаттаб, Удугов и ряд других зарабатывают грязные деньги на вашей крови. Их дни сочтены. Многие из них уже сбежали из Чечни, не дожидаясь справедливого возмездия", – говорится в агитке россиян.

В комментариях к посту Птушкина с этой листовкой в Twitter пользователь Дмитрий Рубинштейн отметил, что "этим и хороша война: можно избавиться от просроченных патронов". "Не удивляйтесь, если к концу войны вы прочтете воззвание, адресованное солдатам Вермахта или даже Белой гвардии", – написал он.

Скриншот: Anton Ptushkin / Twitter

А музыкант Марк Ковнацкий предложил в Facebook "радоваться, что пока ещt не прилетела стрела с призывом гражданам Золотой Орды сдаваться".

Скриншот: Anton Ptushkin / Facebook

Война России против Украины. Главное (обновляется)