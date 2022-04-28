Служители РПЦ получили указания агитировать родственников молодых россиян побудить их заключить контракт о военной службе — ГУР Минобороны Украины

Об этом 28 апреля в Facebook проинформировало Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.
"Пропагандисты в рясах по указанию Кремля проповедуют доктрину "русского мира", не соответствующую православному учению... Служители РПЦ получили четкие указания агитировать родственников молодых россиян побудить их заключить контракт о военной службе", – говорится в сообщении.
Украинская разведка заявила, что обнародует сведения о служителях РПЦ, которые сотрудничают с российскими пропагандистами.
"За преступления против территориальной целостности Украины и ее населения все преступники будут привлечены к ответственности", – отметили в ГУР Минобороны.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Патриарх РПЦ Кирилл поддержал военное вторжение России в Украину, которое началось 24 февраля. Как сообщает "BBC News Україна", в своей проповеди в начале марта Кирилл оправдал вторжение РФ якобы защитой жителей Донбасса.
14 марта Кирилл подарил командующему Росгвардией Виктору Золотову икону и благословил российских военных на войну в Украине, сообщает "Крым.Реалии".
В начале апреля из-за поддержки войны в Украине почти 200 священников УПЦ Московского патриархата потребовали церковного суда над патриархом Кириллом.