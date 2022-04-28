Служители РПЦ получили указания агитировать родственников молодых россиян побудить их заключить контракт о военной службе — ГУР Минобороны Украины

Об этом 28 апреля в Facebook проинформировало Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

"Пропагандисты в рясах по указанию Кремля проповедуют доктрину "русского мира", не соответствующую православному учению... Служители РПЦ получили четкие указания агитировать родственников молодых россиян побудить их заключить контракт о военной службе", – говорится в сообщении.

Украинская разведка заявила, что обнародует сведения о служителях РПЦ, которые сотрудничают с российскими пропагандистами.

"За преступления против территориальной целостности Украины и ее населения все преступники будут привлечены к ответственности", – отметили в ГУР Минобороны.

Война России против Украины. Главное (обновляется)