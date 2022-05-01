Игроки киевского "Динамо" призвали остановить геноцид украинцев в Мариуполе. Видео

В ролике с девизом Stop the genocide in Mariupol! снялись футболисты основного состава "Динамо": Денис Гармаш, Денис Бойко, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Георгий Бущан, Виталий Буяльский.

"Никто в современном мире никогда не видел такой ненависти, которая происходит в Мариуполе сейчас. Убийства детей, насилие против женщин. То, что совершают российские войска, – преступление против человечества. Весь мир требует остановить геноцид в Украине. Остановить геноцид в Мариуполе. Это наш город. Оно было, есть и будет украинским. Весь мир молится о вас", – говорится в ролике.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны там жило около 500 тыс. жителей. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города заблокирована оккупантами.

21 апреля президент Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, украинские военные и часть жителей Мариуполя находятся в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.

23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".

РФ наносит множественные авиаудары по заводу. Ночью 28 апреля оккупанты сбросили на военный госпиталь на "Азовстали" многотонные авиабомбы, рухнула операционная. Есть погибшие, раненые и контуженные.

30 апреля заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар (позывной Калина) сообщил, что с "Азовстали" удалось эвакуировать 20 человек, это женщины и дети. Пока неизвестно, удалось ли им добраться до Запорожья.