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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Попасной и Рубежном продовольствия и воды осталось всего на неделю – глава ОГА

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Оккупанты продолжают атаковать Луганскую область
Оккупанты продолжают атаковать Луганскую область
Фото: Сергій Гайдай / Facebook

В Попасной и Рубежном в Луганской области продовольствия и воды у людей осталось всего на неделю. Доступ к городам осложнен, а эвакуация невозможна. Об этом заявил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай 4 мая.

"Рубежное, Попасная там сейчас очень сложна ситуация. Мы не можем туда ничего подвезти и эвакуировать людей, потому что обстреливается все", – сказал он.

По его словом, украинские власти пытаются прорваться хотя бы на окраины городов и в села поблизости. 

https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/videos/539551674201127/

Руководитель Попаснянской городской военно-гражданской администрации Николай Ханатов в комментарии hromadske подтвердил, что у людей в Попасной осталось мало продовольствия, а в город невозможно заехать. Последний раз туда завозили гуманитарную помощь 28 апреля. А на следующий день, когда в Попасную поехали автобусы, оккупанты угнали один из них, а другой расстреляли.

По подсчетам Ханатова, в Попасной в настоящее время остаются около 2000 человек.

Пресс-секретарь Гайдая в комментарии hromadske рассказал, что в Рубежном продолжаются бои и сейчас там сложная ситуация. Сколько людей остаются в городе, он не уточнил.

Контекст:

В Генштабе ВСУ в начале апреля сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине для установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.

Зеленский 29 апреля заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Донбасса.

На донецком направлении основные усилия армии России сосредоточены на установлении полного контроля над населенными пунктами Рубежное и Попасная Луганской области и продвижении в направлении населенных пунктов Лиман и Славянск Донецкой области, рассказали 3 мая в Генштабе ВСУ.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Луганская область, война, Рубежное, Попасная, Сергей Гайдай, война России против Украины
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