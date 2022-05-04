В Попасной и Рубежном продовольствия и воды осталось всего на неделю – глава ОГА

"Рубежное, Попасная там сейчас очень сложна ситуация. Мы не можем туда ничего подвезти и эвакуировать людей, потому что обстреливается все", – сказал он.
По его словом, украинские власти пытаются прорваться хотя бы на окраины городов и в села поблизости.
Руководитель Попаснянской городской военно-гражданской администрации Николай Ханатов в комментарии hromadske подтвердил, что у людей в Попасной осталось мало продовольствия, а в город невозможно заехать. Последний раз туда завозили гуманитарную помощь 28 апреля. А на следующий день, когда в Попасную поехали автобусы, оккупанты угнали один из них, а другой расстреляли.
По подсчетам Ханатова, в Попасной в настоящее время остаются около 2000 человек.
Пресс-секретарь Гайдая в комментарии hromadske рассказал, что в Рубежном продолжаются бои и сейчас там сложная ситуация. Сколько людей остаются в городе, он не уточнил.
В Генштабе ВСУ в начале апреля сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине для установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.
Зеленский 29 апреля заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Донбасса.
На донецком направлении основные усилия армии России сосредоточены на установлении полного контроля над населенными пунктами Рубежное и Попасная Луганской области и продвижении в направлении населенных пунктов Лиман и Славянск Донецкой области, рассказали 3 мая в Генштабе ВСУ.