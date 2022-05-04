В Попасной и Рубежном продовольствия и воды осталось всего на неделю – глава ОГА

"Рубежное, Попасная там сейчас очень сложна ситуация. Мы не можем туда ничего подвезти и эвакуировать людей, потому что обстреливается все", – сказал он.

По его словом, украинские власти пытаются прорваться хотя бы на окраины городов и в села поблизости.

Руководитель Попаснянской городской военно-гражданской администрации Николай Ханатов в комментарии hromadske подтвердил, что у людей в Попасной осталось мало продовольствия, а в город невозможно заехать. Последний раз туда завозили гуманитарную помощь 28 апреля. А на следующий день, когда в Попасную поехали автобусы, оккупанты угнали один из них, а другой расстреляли.

По подсчетам Ханатова, в Попасной в настоящее время остаются около 2000 человек.

Пресс-секретарь Гайдая в комментарии hromadske рассказал, что в Рубежном продолжаются бои и сейчас там сложная ситуация. Сколько людей остаются в городе, он не уточнил.