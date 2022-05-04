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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Спутник заснял стягивание сил РФ к границе с Харьковской и Луганской областями

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РФ стягивает технику к границам для дальнейшего захвата всего Донбасса
РФ стягивает технику к границам для дальнейшего захвата всего Донбасса
Фото: Минобороны России / Facebook

Журналисты программы "Схемы" ("Радіо Свобода") получили в свое распоряжение спутниковые снимки Planet, сделанные в конце апреля. Они свидетельствуют о скоплении российской техники сразу в нескольких населенных пунктах Белгородской области. По мнению военных экспертов, эту технику, вероятно, будут перекидывать в оккупированный город Изюм Харьковской области, который может стать ключевой локацией в так называемой "битве за Донбасс".

С помощью спутниковых снимков журналисты насчитали заметные скопления военной техники РФ в девяти разных населенных пунктах Белгородской области. Часть – в поле или возле хозяйственных построек в селах у границы с Украиной. Другая – в частности, авиация – располагается на военных объектах, построенных еще в советское время.

1 мая спутник Planet зафиксировал значительное скопление вертолетов РФ на аэродроме города Старый Оскол на севере Белгородской области. По просьбе журналистов военный эксперт, специализирующийся на авиации, подсчитал количество: это более 40 военных вертолетов РФ разных типов, среди которых Ми-8, Ми-28 и Ка-52.

Фото: radiosvoboda.org
Фото: radiosvoboda.org

26 апреля спутник зафиксировал меньшее количество – 36 военных вертолетов. Также в Старом Осколе можно заметить несколько десятков военных грузовиков.

Фото: radiosvoboda.org
Фото: radiosvoboda.org

Согласно спутниковым снимкам, вертолеты начали появляться на территории аэропорта ориентировочно с середины апреля. По состоянию на конец марта авиации еще не было. Военные эксперты объясняют, что эта локация также используется армией РФ как "аэродром подскока" (для кратковременной стоянки), силы РФ затем могут быть переброшены в оккупированный Изюм.

Фото: radiosvoboda.org
Фото: radiosvoboda.org

Другой населенный пункт в Белгородской области, на который обратили внимание журналисты, – поселок Политотдельский, недалеко от пограничного пункта "Гоптовка". 22 апреля спутник зафиксировал скопление техники в этой местности.

Фото: radiosvoboda.org
Фото: radiosvoboda.org

Часть техники военные РФ размещают у деревьев. По словам экспертов, вероятнее всего это делается для того, чтобы ее было сложнее заметить со спутника или дрона.

Фото: radiosvoboda.org
Фото: radiosvoboda.org

Также 26 апреля спутник зафиксировал скопление военной техники посреди поля у села Ближнее. Там расположены несколько палаток и преимущественно транспортно-военная техника.

Фото: radiosvoboda.org
Фото: radiosvoboda.org

Со спутника заметно увеличение количества военной техники и в самом Белгороде. Во время подготовки к полномасштабному вторжению российские военные разместили в лагере большое количество техники – это заметно на снимках Maxar, сделанных в феврале этого года. Но на новых фото от 25 апреля видно, что палаточный военный госпиталь разросся, увеличилось и количество техники. Вдоль дороги появились дополнительные палатки.

Фото: radiosvoboda.org
Фото: radiosvoboda.org

25 апреля скопление военной техники в двух локациях спутник зафиксировал в селе Леоновка у трассы, ведущей в пограничный пункт пропуска "Чугуновка" на востоке Харьковской области.

Фото: radiosvoboda.org
Фото: radiosvoboda.org

В 5 км от Леоновки в Белгородской области есть еще одна деревня, где спутник зафиксировал позиции российских военных, – это Казинка. Они разбиты по меньшей мере на две отдельные группы, занявшие места у хозяйственных построек.

Фото: radiosvoboda.org
Фото: radiosvoboda.org

Фото: radiosvoboda.org
Фото: radiosvoboda.org

Еще одно скопление военной техники РФ в Белгородской области 26 апреля спутник зафиксировал в селе Новоалександровка недалеко от границ Луганской области.

Фото: radiosvoboda.org
Фото: radiosvoboda.org

Контекст:

В начале апреля в Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине.

Война на Донбассе продолжается с 2014 года.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, война, Донбасс, военная техника, Изюм, Харьковская область, спутник, война России против Украины
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