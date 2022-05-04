Спутник заснял стягивание сил РФ к границе с Харьковской и Луганской областями

С помощью спутниковых снимков журналисты насчитали заметные скопления военной техники РФ в девяти разных населенных пунктах Белгородской области. Часть – в поле или возле хозяйственных построек в селах у границы с Украиной. Другая – в частности, авиация – располагается на военных объектах, построенных еще в советское время.
1 мая спутник Planet зафиксировал значительное скопление вертолетов РФ на аэродроме города Старый Оскол на севере Белгородской области. По просьбе журналистов военный эксперт, специализирующийся на авиации, подсчитал количество: это более 40 военных вертолетов РФ разных типов, среди которых Ми-8, Ми-28 и Ка-52.
26 апреля спутник зафиксировал меньшее количество – 36 военных вертолетов. Также в Старом Осколе можно заметить несколько десятков военных грузовиков.
Согласно спутниковым снимкам, вертолеты начали появляться на территории аэропорта ориентировочно с середины апреля. По состоянию на конец марта авиации еще не было. Военные эксперты объясняют, что эта локация также используется армией РФ как "аэродром подскока" (для кратковременной стоянки), силы РФ затем могут быть переброшены в оккупированный Изюм.
Другой населенный пункт в Белгородской области, на который обратили внимание журналисты, – поселок Политотдельский, недалеко от пограничного пункта "Гоптовка". 22 апреля спутник зафиксировал скопление техники в этой местности.
Часть техники военные РФ размещают у деревьев. По словам экспертов, вероятнее всего это делается для того, чтобы ее было сложнее заметить со спутника или дрона.
Также 26 апреля спутник зафиксировал скопление военной техники посреди поля у села Ближнее. Там расположены несколько палаток и преимущественно транспортно-военная техника.
Со спутника заметно увеличение количества военной техники и в самом Белгороде. Во время подготовки к полномасштабному вторжению российские военные разместили в лагере большое количество техники – это заметно на снимках Maxar, сделанных в феврале этого года. Но на новых фото от 25 апреля видно, что палаточный военный госпиталь разросся, увеличилось и количество техники. Вдоль дороги появились дополнительные палатки.
25 апреля скопление военной техники в двух локациях спутник зафиксировал в селе Леоновка у трассы, ведущей в пограничный пункт пропуска "Чугуновка" на востоке Харьковской области.
В 5 км от Леоновки в Белгородской области есть еще одна деревня, где спутник зафиксировал позиции российских военных, – это Казинка. Они разбиты по меньшей мере на две отдельные группы, занявшие места у хозяйственных построек.
Еще одно скопление военной техники РФ в Белгородской области 26 апреля спутник зафиксировал в селе Новоалександровка недалеко от границ Луганской области.
В начале апреля в Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".
28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине.
Война на Донбассе продолжается с 2014 года.