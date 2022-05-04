Спутник заснял стягивание сил РФ к границе с Харьковской и Луганской областями

РФ стягивает технику к границам для дальнейшего захвата всего Донбасса Фото: Минобороны России / Facebook

С помощью спутниковых снимков журналисты насчитали заметные скопления военной техники РФ в девяти разных населенных пунктах Белгородской области. Часть – в поле или возле хозяйственных построек в селах у границы с Украиной. Другая – в частности, авиация – располагается на военных объектах, построенных еще в советское время.

1 мая спутник Planet зафиксировал значительное скопление вертолетов РФ на аэродроме города Старый Оскол на севере Белгородской области. По просьбе журналистов военный эксперт, специализирующийся на авиации, подсчитал количество: это более 40 военных вертолетов РФ разных типов, среди которых Ми-8, Ми-28 и Ка-52.

Фото: radiosvoboda.org

26 апреля спутник зафиксировал меньшее количество – 36 военных вертолетов. Также в Старом Осколе можно заметить несколько десятков военных грузовиков.

Фото: radiosvoboda.org

Согласно спутниковым снимкам, вертолеты начали появляться на территории аэропорта ориентировочно с середины апреля. По состоянию на конец марта авиации еще не было. Военные эксперты объясняют, что эта локация также используется армией РФ как "аэродром подскока" (для кратковременной стоянки), силы РФ затем могут быть переброшены в оккупированный Изюм.

Фото: radiosvoboda.org

Другой населенный пункт в Белгородской области, на который обратили внимание журналисты, – поселок Политотдельский, недалеко от пограничного пункта "Гоптовка". 22 апреля спутник зафиксировал скопление техники в этой местности.

Фото: radiosvoboda.org

Часть техники военные РФ размещают у деревьев. По словам экспертов, вероятнее всего это делается для того, чтобы ее было сложнее заметить со спутника или дрона.

Фото: radiosvoboda.org

Также 26 апреля спутник зафиксировал скопление военной техники посреди поля у села Ближнее. Там расположены несколько палаток и преимущественно транспортно-военная техника.

Фото: radiosvoboda.org

Со спутника заметно увеличение количества военной техники и в самом Белгороде. Во время подготовки к полномасштабному вторжению российские военные разместили в лагере большое количество техники – это заметно на снимках Maxar, сделанных в феврале этого года. Но на новых фото от 25 апреля видно, что палаточный военный госпиталь разросся, увеличилось и количество техники. Вдоль дороги появились дополнительные палатки.

Фото: radiosvoboda.org

25 апреля скопление военной техники в двух локациях спутник зафиксировал в селе Леоновка у трассы, ведущей в пограничный пункт пропуска "Чугуновка" на востоке Харьковской области.

Фото: radiosvoboda.org

В 5 км от Леоновки в Белгородской области есть еще одна деревня, где спутник зафиксировал позиции российских военных, – это Казинка. Они разбиты по меньшей мере на две отдельные группы, занявшие места у хозяйственных построек.

Фото: radiosvoboda.org

Фото: radiosvoboda.org

Еще одно скопление военной техники РФ в Белгородской области 26 апреля спутник зафиксировал в селе Новоалександровка недалеко от границ Луганской области.