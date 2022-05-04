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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Луганской области оккупанты уже вывезли или уничтожили более чем двухлетний запас зерна – Гайдай

Россияне вывозят украинское зерно с временно оккупированных территорий
Россияне вывозят украинское зерно с временно оккупированных территорий
Фото: depositphotos.com

В Луганской области российские оккупанты уничтожили или вывезли запас зерна, который мог бы обеспечить потребности жителей региона почти на три года. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Сергей Гайдай 4 мая.

"Из Луганской области россияне вывезли или уничтожили объем нужд жителей области в зерновых почти на три года, посевная не начата. По данным Министра аграрной политики и продовольствия, из Луганской области россиянами вывезено около 100 тыс. тонн зерна", – написал он.

Гайдай отметил, что еще около 30 тыс. тонн хранилось на элеваторе в Рубежном, который оккупанты уничтожили в апреле.

"Годовая потребность Луганской области в ее пределах до 24 февраля 2022 года составляла 60 тыс. тонн зерна. Вместе с оккупированными в 2014 году территориями – 240 тыс. тонн. Впрочем, более 90% земли под нужды аграриев было сосредоточено в северной части области, которую враг оккупировал в 2022 году и где еще продолжаются бои. Именно эти территории снабжали зерновыми всю область и до 2014 года. В настоящее время единственным регионом, где не начата посевная кампания, является наш. Потому что россиянам это неинтересно. Зачем, если можно ограбить и обеспечить себя на несколько лет?" – заявил он.

По его словам, "100 тыс. тонн – это только проверенные данные",

"Сколько на самом деле, пока неизвестно. Еще 30 тыс. тонн зерна уничтожены в Рубежном. Это больше, чем двухлетняя потребность Луганской области. Хлеба нет сейчас и пока не предвидится в будущем. Россияне оставляют украинцев на оккупированной территории на грани голода", – заявил глава ОВА.

Контекст:

6 апреля мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что оккупанты украли из Мелитополя сельхозтехники на €1,5 млн и вывезли в Крым и Чечню.

21 апреля Всеукраинский аграрный совет сообщил, что российские оккупанты забирают в собственность агропредприятия, заставляют проводить посевную в пользу России, вывозят продукцию со складов, силой заставляют работать сотрудников. Тем, кто не согласен, угрожают физической расправой.

30 апреля замминистра агрополитики Тарас Высоцкий заявил, что Россия вывозит зерновые с временно оккупированных территорий Украины

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила 2 мая, что РФ своими действиями хочет вызвать голод в Украине.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Луганская область, оккупация, Сергей Гайдай, война России против Украины, российские оккупанты
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