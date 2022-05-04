В Луганской области оккупанты уже вывезли или уничтожили более чем двухлетний запас зерна – Гайдай

"Из Луганской области россияне вывезли или уничтожили объем нужд жителей области в зерновых почти на три года, посевная не начата. По данным Министра аграрной политики и продовольствия, из Луганской области россиянами вывезено около 100 тыс. тонн зерна", – написал он.

Гайдай отметил, что еще около 30 тыс. тонн хранилось на элеваторе в Рубежном, который оккупанты уничтожили в апреле.

"Годовая потребность Луганской области в ее пределах до 24 февраля 2022 года составляла 60 тыс. тонн зерна. Вместе с оккупированными в 2014 году территориями – 240 тыс. тонн. Впрочем, более 90% земли под нужды аграриев было сосредоточено в северной части области, которую враг оккупировал в 2022 году и где еще продолжаются бои. Именно эти территории снабжали зерновыми всю область и до 2014 года. В настоящее время единственным регионом, где не начата посевная кампания, является наш. Потому что россиянам это неинтересно. Зачем, если можно ограбить и обеспечить себя на несколько лет?" – заявил он.

По его словам, "100 тыс. тонн – это только проверенные данные",

"Сколько на самом деле, пока неизвестно. Еще 30 тыс. тонн зерна уничтожены в Рубежном. Это больше, чем двухлетняя потребность Луганской области. Хлеба нет сейчас и пока не предвидится в будущем. Россияне оставляют украинцев на оккупированной территории на грани голода", – заявил глава ОВА.