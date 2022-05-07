Мы должны готовиться к наступлению России и еще большей жестокости – Столтенберг

"Мы должны готовиться к наступлению России и еще большей жестокости, еще большим трудностям и еще большему разрушению критической инфраструктуры и жилых районов", – сказал Столтенберг.

По его словам, нынешнее наступление России в Донецкой и Луганской областях еще не набрало оборотов, поскольку украинские войска "энергично обороняются".

Генсек НАТО объяснил разницу между украинской и российской армиями.

"Мы видим резкий контраст между российскими и украинскими силами: украинские войска храбры и знают, за что воюют. Российские войска страдают от плохого руководства, низкого морального духа и многие не знают, за что они воюют", – отметил Столтенберг.

Война России против Украины. Главное (обновляется)