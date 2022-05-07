Мы должны готовиться к наступлению России и еще большей жестокости – Столтенберг

"Мы должны готовиться к наступлению России и еще большей жестокости, еще большим трудностям и еще большему разрушению критической инфраструктуры и жилых районов", – сказал Столтенберг.
По его словам, нынешнее наступление России в Донецкой и Луганской областях еще не набрало оборотов, поскольку украинские войска "энергично обороняются".
Генсек НАТО объяснил разницу между украинской и российской армиями.
"Мы видим резкий контраст между российскими и украинскими силами: украинские войска храбры и знают, за что воюют. Российские войска страдают от плохого руководства, низкого морального духа и многие не знают, за что они воюют", – отметил Столтенберг.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".
28 апреля Генштаб ВСУ проинформировал, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. За сутки 3 мая украинские военные отбили на Донбассе 12 атак оккупантов, сообщили в Генштабе.
4 мая Зеленский сказал, что в войне РФ против Украины начался второй этап. "Мы не отступаем, а на некоторых территориях продвигаемся вперед", – отметил он.