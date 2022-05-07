С начала масштабного вторжения РФ в Украине обезвредили 97,5 тыс. взрывоопасных предметов – МВД

В МВД напомнили, что в случае обнаружения подозрительного предмета или взрывчатки необходимо сразу звонить специалистам Фото: ДСНС України / Telegram

"С начала военного вторжения РФ обезврежено 97 509 взрывоопасных предметов и 593,4 кг взрывчатого вещества, в том числе 1966 авиационных бомб. Обследована территория площадью более 18 500 га", – говорится в сообщении.

Чаще всего пиротехники ГСЧС работали: в Харьковской области – 3583 раза, Киевской – 1717, Николаевской – 1273, Черкасской – 711, Черниговской – 563, Сумской – 400.

"В случае обнаружения подозрительного предмета или взрывчатки сразу сообщайте по телефону 101 или 102", – напомнили в МВД.

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