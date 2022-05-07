С начала масштабного вторжения РФ в Украине обезвредили 97,5 тыс. взрывоопасных предметов – МВД

"С начала военного вторжения РФ обезврежено 97 509 взрывоопасных предметов и 593,4 кг взрывчатого вещества, в том числе 1966 авиационных бомб. Обследована территория площадью более 18 500 га", – говорится в сообщении.
Чаще всего пиротехники ГСЧС работали: в Харьковской области – 3583 раза, Киевской – 1717, Николаевской – 1273, Черкасской – 711, Черниговской – 563, Сумской – 400.
"В случае обнаружения подозрительного предмета или взрывчатки сразу сообщайте по телефону 101 или 102", – напомнили в МВД.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям 11 апреля заявляли, что, по предварительным оценкам, в Украине обследовать и разминировать необходимо около 300 тыс. км² территории. Это почти половина территории страны, подчеркнули в госслужбе.
Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сказал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.