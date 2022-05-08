ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Все идет "по плану", да?". Подоляк прокомментировал сообщения о переброске в Украину войск РФ из Сирии

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Военный конфликт в Сирии начался в 2011 году
Военный конфликт в Сирии начался в 2011 году
Фото: ЕРА

7 мая советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал в Twitter появившуюся в масс-медиа Израиля информацию о выводе Россией своих войск из Сирии и переброске их на войну против Украины.

"Россия срочно выводит силы из Сирии, передавая военные базы КСИР (Корпус стражей исламской революции в Иране. – "ГОРДОН"), пишут СМИ Израиля. Москва сдает позиции в регионе, чтобы подкинуть немного дров (которые ничего не решают) в жерло войны в Украине. Все же идет "по плану", да? Что ж, план был отличный. Надежный, как швейцарские часы", – написал он.

О переброске российских войск из Сирии в Украину и передаче военных баз иранским военным писал 6 мая израильский портал Debka, специализирующийся на военной тематике.

В военном конфликте в Сирии, который начался в 2011 году, Россия поддерживает правительственные силы во главе с президентом Башаром Асадом.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

6 мая основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон сообщил со ссылкой на собственные источники, что из-за нехватки солдат и офицеров для войны против Украины Россия уже переместила из Сирии на украинскую территорию части российской военной полиции.

Также, по данным Гордона, "Россия оказывает серьезное давление на сирийское правительство, потому что оно, в свою очередь, отказывается отправлять сирийские войска на войну в Украину".

Контекст:

6 марта, через две недели после масштабного вторжения войск РФ в Украину, The Wall Street Journal сообщила, что Россия вербует сирийцев, умеющих вести боевые действия в городских условиях, для участия в войне в Украине. 7 марта эту информацию подтвердил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. При этом он назвал "показательным" тот факт, что российская группировка в Украине, насчитывающая около 150 тыс. человек, не смогла существенно продвинуться по стране, особенно на севере, и президент РФ Владимир "Путин счел необходимым попытаться завербовать иностранных боевиков".

11 марта глава минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что более 16 тыс. "добровольцев", в основном из стран Ближнего Востока, выразили желание приехать на Донбасс для поддержки российской армии.

13 марта Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщило, что Россия намерена платить наемникам из Сирии и Ливии по $300–600. Наемников собирались доставить самолетами.

23 марта ГУР МО заявило, что Сирия проваливает план по привлечению боевиков к участию в войне против Украины на стороне РФ.

Теги: Россия, Сирийский конфликт, Дмитрий Гордон, Иран, Израиль, Сирия, война, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, война в Сирии, Корпус стражей исламской революции, войска, Михаил Подоляк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Это тоже выбор. Все хотят классной жизни". Dantes высказался о романе Дорофеевой с украинским ресторатором Кацуриным
  "Это тоже выбор. Все хотят классной жизни". Dantes высказался о романе Дорофеевой с украинским ресторатором Кацуриным
"Сила мощная с Зеленским". Звезда "Звездных войн" Хэмилл отреагировал на появление украинского президента в футболке с символикой фильма
"Сила мощная с Зеленским". Звезда "Звездных войн" Хэмилл отреагировал на появление украинского президента в футболке с символикой фильма
  Представители Латвии на "Евровидении 2022" перепели конкурсную песню Kalush Orchestra. Видео
  Представители Латвии на "Евровидении 2022" перепели конкурсную песню Kalush Orchestra. Видео
  "Евровидение 2022". Конкурсные песни 17 участников первого полуфинала. Видео
  "Евровидение 2022". Конкурсные песни 17 участников первого полуфинала. Видео
  Дочь поддерживающего войну Машкова: Россияне по горочке едут в тоталитаризм. Даже без картонки под жопой
  Дочь поддерживающего войну Машкова: Россияне по горочке едут в тоталитаризм. Даже без картонки под жопой
  Харчишин рассказал, какой была реакция Пугачевой на его просьбу не молчать после нападения РФ на Украину
  Харчишин рассказал, какой была реакция Пугачевой на его просьбу не молчать после нападения РФ на Украину
"Они должны победить не только на "Евровидении". Представитель Израиля на "Евровидении 2022" рассказал о матери-украинке и поддержал Украину
"Они должны победить не только на "Евровидении". Представитель Израиля на "Евровидении 2022" рассказал о матери-украинке и поддержал Украину
Тоня Матвиенко с детьми переехала из Португалии в Германию и показала встречу с матерью на вокзале
Тоня Матвиенко с детьми переехала из Португалии в Германию и показала встречу с матерью на вокзале
В РФ рэпера Morgenshtern внесли в список "иностранных агентов"
В РФ рэпера Morgenshtern внесли в список "иностранных агентов"
"Наша семья будет больше". Осадчая поздравила Горбунова с Днем ангела
"Наша семья будет больше". Осадчая поздравила Горбунова с Днем ангела
"Замечательный разговор. Не прощаемся". Ермак созвонился с Джоли после того, как она покинула Украину
"Замечательный разговор. Не прощаемся". Ермак созвонился с Джоли после того, как она покинула Украину
"Жечь русню и спасать наших". Притула заявил, что за деньги от продажи картины Примаченко волонтеры смогли купить 125 авто для передовой
"Жечь русню и спасать наших". Притула заявил, что за деньги от продажи картины Примаченко волонтеры смогли купить 125 авто для передовой
"Хто всравсь? Невістка!" Лолита рассказала, что она из Украины, когда речь зашла о национализации имущества российских певцов
"Хто всравсь? Невістка!" Лолита рассказала, что она из Украины, когда речь зашла о национализации имущества российских певцов
В новом клипе рэперов Дрейка и Future засветилась паляница с трезубцем
В новом клипе рэперов Дрейка и Future засветилась паляница с трезубцем
  Ступка рассказал, как Логунова, которая ушла от него к американскому бизнесмену, смогла получить визу в США
  Ступка рассказал, как Логунова, которая ушла от него к американскому бизнесмену, смогла получить визу в США
  Дочь поддерживающего Путина Машкова: Я верю, что мой папа – порядочный заколдованный человек
  Дочь поддерживающего Путина Машкова: Я верю, что мой папа – порядочный заколдованный человек
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кондратюк о работе с Марченко на "Х-факторе": Мы поссорились весной 2014 года. Моя слабость – что я не расторг контракт с СТБ. Не святой я (97955)
2
"Наша история только начинается". В Офисе президента рассказали, кто на самом деле стоит за приездом Джоли в Украину (72781)
3
Роговцева назвала единственную актрису в РФ, которую готова простить (45867)
4
"Моя сестра написала мне букву Z. И все". Жена Кошевого рассказала о реакции родственников из Крыма на войну против Украины (29940)
5
Дочь поддерживающего Путина Машкова: Я верю, что мой папа – порядочный заколдованный человек (29706)
6
Харчишин рассказал, какой была реакция Пугачевой на его просьбу не молчать после нападения РФ на Украину (28918)
7
"Такая уже взрослая девочка. Красоточка". Мозговая показала младшую дочь (21029)
8
"Хто всравсь? Невістка!" Лолита рассказала, что она из Украины, когда речь зашла о национализации имущества российских певцов (20145)
 
 
 
 