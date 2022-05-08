"Все идет "по плану", да?". Подоляк прокомментировал сообщения о переброске в Украину войск РФ из Сирии

Военный конфликт в Сирии начался в 2011 году Фото: ЕРА

"Россия срочно выводит силы из Сирии, передавая военные базы КСИР (Корпус стражей исламской революции в Иране. – "ГОРДОН"), пишут СМИ Израиля. Москва сдает позиции в регионе, чтобы подкинуть немного дров (которые ничего не решают) в жерло войны в Украине. Все же идет "по плану", да? Что ж, план был отличный. Надежный, как швейцарские часы", – написал он.

* терміново виводить сили із Сирії, передаючи військові бази КВІР, пишуть ЗМІ Ізраїлю. Москва здає позиції в регіоні, щоб підкинути трохи дров (які нічого не вирішують) у жерло війни в * . Все ж іде «за планом», так? Що ж, план був чудовий. Надійний, як швейцарський годинник. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 7, 2022

О переброске российских войск из Сирии в Украину и передаче военных баз иранским военным писал 6 мая израильский портал Debka, специализирующийся на военной тематике.

В военном конфликте в Сирии, который начался в 2011 году, Россия поддерживает правительственные силы во главе с президентом Башаром Асадом.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

6 мая основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон сообщил со ссылкой на собственные источники, что из-за нехватки солдат и офицеров для войны против Украины Россия уже переместила из Сирии на украинскую территорию части российской военной полиции.

Также, по данным Гордона, "Россия оказывает серьезное давление на сирийское правительство, потому что оно, в свою очередь, отказывается отправлять сирийские войска на войну в Украину".