Песков прокомментировал слова Лукашенко о "затянувшейся" войне. Говорит, все идет "по плану"

Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов, пишет "Интерфакс".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью Associated Press, которое вышло накануне, высказал мнение, что война России против Украины слишком затянулась.

"Я не настолько погружен в эту проблему, чтобы сказать, по плану у них там идет, у россиян, как они говорят, или как я это ощущаю. Я еще раз это подчеркиваю: я это ощущаю так, что "операция" эта затянулась", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину 24 февраля, в тот же день вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока.

По данным Службы безопасности Украины, Путин планировал блицкриг, но он провалился. В ведомстве считают, что президент РФ рассчитывал захватить Украину за три дня. Один из пленных, показания которого опубликовала спецслужба, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на этот срок.

5 марта Путин заявил, что война в Украине идет "просто по плану, по графику, все делается так, как и запланировал Генеральный штаб". Он выразил уверенность, что российская армия "решит все стоящие перед ней задачи".

Западные разведки считают, что вторжение российских войск в Украину на самом деле "пошло не по плану". Государственный секретарь США Энтони Блинкен предупреждал в марте, что из-за этого Россия может применить в Украине химическое оружие.