В Кремле назвали "чушью" и "неправдой" сообщения о всеобщей мобилизации в РФ и объявлении войны Украине 9 мая

Песков сказал, что не стоит прислушиваться к сообщениям о возможной всеобщей мобилизации в РФ Фото: EPA

О том, что Путин 9 мая может официально объявить войну Украине вместо так называемой специальной военной операции, сообщил 3 мая телеканал CNN со ссылкой на чиновников США и Запада. Согласно российскому законодательству, это позволит Путину мобилизовать резервные силы и призывать призывников, в которых Россия "отчаянно нуждается в условиях растущей нехватки сил".

Пескова спросили, стоит ли прислушиваться к подобным сообщениям западных СМИ.

"Нет, не стоит. Это неправда. Это чушь", – ответил пресс-секретарь Путина.

Представитель СNN отметил, что, кроме СМИ, о возможном объявлении войны Путиным на 9 мая говорили также официальные лица на Западе. Корреспондент телеканала уточнил у Пескова, какова вероятность того, что Путин воспользуется 9 мая для того, чтобы объявить войну Украине.

"Никакова. Я уже ответил на этот вопрос. Это чушь", – сказал спикер Кремля.

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