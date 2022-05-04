В Кремле назвали "чушью" и "неправдой" сообщения о всеобщей мобилизации в РФ и объявлении войны Украине 9 мая

О том, что Путин 9 мая может официально объявить войну Украине вместо так называемой специальной военной операции, сообщил 3 мая телеканал CNN со ссылкой на чиновников США и Запада. Согласно российскому законодательству, это позволит Путину мобилизовать резервные силы и призывать призывников, в которых Россия "отчаянно нуждается в условиях растущей нехватки сил".
Пескова спросили, стоит ли прислушиваться к подобным сообщениям западных СМИ.
"Нет, не стоит. Это неправда. Это чушь", – ответил пресс-секретарь Путина.
Представитель СNN отметил, что, кроме СМИ, о возможном объявлении войны Путиным на 9 мая говорили также официальные лица на Западе. Корреспондент телеканала уточнил у Пескова, какова вероятность того, что Путин воспользуется 9 мая для того, чтобы объявить войну Украине.
"Никакова. Я уже ответил на этот вопрос. Это чушь", – сказал спикер Кремля.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Официально Россия не объявляла Украине войну. Вторжение российские власти называют "специальной военной операцией с целью демилитаризация и денацификация Украины".
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес предположил 29 апреля, что Путин может объявить в РФ всеобщую мобилизацию 9 мая. "Я думаю, что он попытается отказаться от своей "специальной операции". Он раскатывал поле, готовя почву, чтобы сказать: "Смотрите, теперь это война против нацистов, и мне нужно больше людей. Мне нужно больше русского пушечного мяса", – отметил глава минобороны.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов предполагает, что мобилизацию в России проведут под призмой того, что РФ "воюет не с Украиной, а с англосаксонским миром".