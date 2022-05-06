Грозев: Даже Лавров, как рассказал наш источник, был в шоке, когда узнал, что в Украине будет настоящая война

Грозев: Даже Лавров верил до конца, что это будет что-то типа угроз войны Скриншот: Навальный LIVE / YouTube

По информации Bellingcat, в эти планы не были посвящены даже ближайшие политические соратники Путина, в частности, министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Источник, который знаком довольно близко – скажу прямо – с дочерью Лаврова, услышал именно это от нее. Что даже Лавров верил до конца, что это будет что-то типа угроз войны, но реально [будет касаться] только [территории, подконтрольной боевикам] "ДНР" и "ЛНР". Он сам был в шоке, когда узнал, что это будет настоящая война", – рассказал Грозев.

Именно поэтому, по его мнению, российские публичные лица часто выглядят неубедительно, когда комментируют войну.

"Поэтому и лица, которые мы видим у этих людей. Поэтому такое лицо у [пресс-секретаря Путина Дмитрия] Пескова. Очень сложно назвать это одухотворенным лицом и [сказать] что он верит в то, что говорит. Такого мы раньше не видели. Но, к сожалению, элита очень боится", – считает Грозев.

Она, по мнению расследователя, пока не готова выступить против Путина.

"Хотя же элита поставила Путина на это место. То есть они должны понимать свою силу, но почему-то они до сих пор ее не понимают", – отметил Грозев.

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