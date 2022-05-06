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Грозев: Даже Лавров, как рассказал наш источник, был в шоке, когда узнал, что в Украине будет настоящая война

 
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Грозев: Даже Лавров верил до конца, что это будет что-то типа угроз войны
Грозев: Даже Лавров верил до конца, что это будет что-то типа угроз войны
Скриншот: Навальный LIVE / YouTube

Болгарский журналист, главный расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что окружение президента РФ Владимира Путина не знало, что он планирует развязать против Украины полномасштабную войну.

По информации Bellingcat, в эти планы не были посвящены даже ближайшие политические соратники Путина, в частности, министр иностранных дел Сергей Лавров. 

"Источник, который знаком довольно близко – скажу прямо – с дочерью Лаврова, услышал именно это от нее. Что даже Лавров верил до конца, что это будет что-то типа угроз войны, но реально [будет касаться] только [территории, подконтрольной боевикам] "ДНР" и "ЛНР". Он сам был в шоке, когда узнал, что это будет настоящая война", – рассказал Грозев. 

Именно поэтому, по его мнению, российские публичные лица часто выглядят неубедительно, когда комментируют войну.

"Поэтому и лица, которые мы видим у этих людей. Поэтому такое лицо у [пресс-секретаря Путина Дмитрия] Пескова. Очень сложно назвать это одухотворенным лицом и [сказать] что он верит в то, что говорит. Такого мы раньше не видели.  Но, к сожалению, элита очень боится", – считает Грозев. 

Она, по мнению расследователя, пока не готова выступить против Путина. 

"Хотя же элита поставила Путина на это место. То есть они должны понимать свою силу, но почему-то они до сих пор ее не понимают", – отметил Грозев. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он сказал, что цель войны – "демилитаризация и денацификация Украины". В Пентагоне заявили, что Путин рассчитывал захватить Киев за несколько днейно он просчитался. 

После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются международных резервов России, крупных российских банков, самого Путина и его детей, ряда близких к Путину чиновников, бизнесменов и членов их семей. 

11 марта "Медуза" написала, что руководство 5-й службы ФСБ арестовали. Журналисты сообщили, что эта служба отвечала за предоставление Путину информации о политических событиях в Украине накануне вторжения. "Похоже, через две недели войны до Путина наконец дошло, что его попросту ввели в заблуждение: 5-я служба, боясь разозлить руководителя, просто снабжала его тем, что он сам хотел услышать", – написало издание.

Позже эту информацию подтвердил Грозев. Он отметил, что бывший руководитель 5-й службы ФСБ генерал-полковник Сергей Беседа задержан, а в самой службе прошли чистки

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Путин принимал решение о вторжение в Украину в кругу небольшого числа "ястребов", куда входят министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, российская агрессия, война России против Украины, Bellingcat, Христо Грозев, МИД РФ
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