Грозев: Даже Лавров, как рассказал наш источник, был в шоке, когда узнал, что в Украине будет настоящая война

По информации Bellingcat, в эти планы не были посвящены даже ближайшие политические соратники Путина, в частности, министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Источник, который знаком довольно близко – скажу прямо – с дочерью Лаврова, услышал именно это от нее. Что даже Лавров верил до конца, что это будет что-то типа угроз войны, но реально [будет касаться] только [территории, подконтрольной боевикам] "ДНР" и "ЛНР". Он сам был в шоке, когда узнал, что это будет настоящая война", – рассказал Грозев.
Именно поэтому, по его мнению, российские публичные лица часто выглядят неубедительно, когда комментируют войну.
"Поэтому и лица, которые мы видим у этих людей. Поэтому такое лицо у [пресс-секретаря Путина Дмитрия] Пескова. Очень сложно назвать это одухотворенным лицом и [сказать] что он верит в то, что говорит. Такого мы раньше не видели. Но, к сожалению, элита очень боится", – считает Грозев.
Она, по мнению расследователя, пока не готова выступить против Путина.
"Хотя же элита поставила Путина на это место. То есть они должны понимать свою силу, но почему-то они до сих пор ее не понимают", – отметил Грозев.
24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он сказал, что цель войны – "демилитаризация и денацификация Украины". В Пентагоне заявили, что Путин рассчитывал захватить Киев за несколько дней, но он просчитался.
После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются международных резервов России, крупных российских банков, самого Путина и его детей, ряда близких к Путину чиновников, бизнесменов и членов их семей.
11 марта "Медуза" написала, что руководство 5-й службы ФСБ арестовали. Журналисты сообщили, что эта служба отвечала за предоставление Путину информации о политических событиях в Украине накануне вторжения. "Похоже, через две недели войны до Путина наконец дошло, что его попросту ввели в заблуждение: 5-я служба, боясь разозлить руководителя, просто снабжала его тем, что он сам хотел услышать", – написало издание.
Позже эту информацию подтвердил Грозев. Он отметил, что бывший руководитель 5-й службы ФСБ генерал-полковник Сергей Беседа задержан, а в самой службе прошли чистки.
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Путин принимал решение о вторжение в Украину в кругу небольшого числа "ястребов", куда входят министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.