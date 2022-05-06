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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Песков и Медведев увидели "угрозу" территориальной целостности Украины со стороны Польши. Подоляк ответил им

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В Медведева вселился дух Жириновского, заявил Подоляк
В Медведева вселился дух Жириновского, заявил Подоляк
Фото: ЕРА

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков 6 мая заявил о существовании "возможной угрозы" для территориальной целостности Украины со стороны Польши. Об этом сообщает ТАСС.

Бывший президент России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram заявил, что "поляки провозгласили раздел Украины". 

Президент Польши Анджей Дуда, по утверждению Медведева, говоря о братских отношениях Украины и Польши, "официально признал территориальные претензии к Украине" в ходе своей речи 3 мая. "Украинцам это мнимое братство не принесет ничего, кроме окончательной утраты своей государственности", – рассуждает Медведвев, называя Польшу "алчущей возврата земель". 

На такие заявления в Twitter отреагировал советник президента Украины Михаил Подоляк. Он сравнил Медведева со скончавшимся в апреле скандальным российским политиком, лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, который был известен антиукраинскими заявлениями. 

"Дух Жириновского вселился в Медведева и выплясывает на клавиатуре фейки об имперских планах Польши, – написал Подоляк. – Цивилизованный мир работает по-другому. Польша – большой друг, союзник и партнер Украины. Варшава не нож в спину вонзает, как Россия, а подает руку помощи. Не все такие варвары, как Россия". 

В Польше пока не комментировали заявления российских чиновников. Но газета Rzeczpospolita отмечает, что выступление Дуды российская пропаганда использовала для нанесения удара по Польше.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Польша приняла 3,1 млн украинцев и, как говорил президент Украины Владимир Зеленский, делает все, чтобы они чувствовали там себя не беженцами, "а как дома". Также Польша предоставляет Украине военную помощь.

Зеленский отмечал, что в истории отношений Украины и Польши сложились особые отношения и на фоне объединения стран "исторические вопросы кажутся мелкими"

Дуда, выступая на торжествах по случаю 231-летия принятия конституции Польши, много говорил о совместной истории Украины и Польши, благодарил местные власти и службы за решения принятые в поддержку Украины и сделал акцент на том, что хотя эта история и была "непростой", сейчас "на общем столе украинцев и поляков" вместо оружия "положили хлеб". 

Он сказал, что в истории отношений двух стран начинается новый этап, а также выразил надежду, что Украина и Польша будут братскими странами на десятилетия и века и между ними "не будет больше границ".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Дмитрий Медведев, Россия, Украина, Польша, Дмитрий Песков, граница, вторжение, Анджей Дуда, границы, Михаил Подоляк
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