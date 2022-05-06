Песков и Медведев увидели "угрозу" территориальной целостности Украины со стороны Польши. Подоляк ответил им

Бывший президент России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram заявил, что "поляки провозгласили раздел Украины".

Президент Польши Анджей Дуда, по утверждению Медведева, говоря о братских отношениях Украины и Польши, "официально признал территориальные претензии к Украине" в ходе своей речи 3 мая. "Украинцам это мнимое братство не принесет ничего, кроме окончательной утраты своей государственности", – рассуждает Медведвев, называя Польшу "алчущей возврата земель".

На такие заявления в Twitter отреагировал советник президента Украины Михаил Подоляк. Он сравнил Медведева со скончавшимся в апреле скандальным российским политиком, лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, который был известен антиукраинскими заявлениями.

"Дух Жириновского вселился в Медведева и выплясывает на клавиатуре фейки об имперских планах Польши, – написал Подоляк. – Цивилизованный мир работает по-другому. Польша – большой друг, союзник и партнер Украины. Варшава не нож в спину вонзает, как Россия, а подает руку помощи. Не все такие варвары, как Россия".

Дух Жириновського вселився в Медведєва й витанцьовує на клавіатурі фейки про імперські плани Польщі. Цивілізований світ працює інакше. #Польща – великий друг, союзник і партнер України. Варшава не ніж у спину встромляє, як Рф, а подає руку допомоги. Не всі такі варвари, як * . — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 6, 2022

В Польше пока не комментировали заявления российских чиновников. Но газета Rzeczpospolita отмечает, что выступление Дуды российская пропаганда использовала для нанесения удара по Польше.