Украину покинуло 5,7 млн человек – ООН

Больше всего украинцев уехало в Польшу – 3,1 млн человек Фото: EPA

Больше всего украинцев уехало в Польшу – 3,1 млн. Почти 854 тыс. выехало в Румынию, 714 тыс. – в Россию (по данным властей Украины, большинство из этих украинцев в РФ вывезли принудительно).

В Венгрию выехало 545 тыс. украинцев, в Молдову – 450 тыс., в Словакию – 388 тыс., в Беларусь – 25,8 тыс.

После 28 февраля в Украину вернулось более 1,4 млн человек, отметили в ООН.

Война России против Украины. Главное (обновляется)