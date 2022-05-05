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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украину покинуло 5,7 млн человек – ООН

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Больше всего украинцев уехало в Польшу 3,1 млн человек
Больше всего украинцев уехало в Польшу – 3,1 млн человек
Фото: EPA

С начала полномасштабного вторжения России в Украину страну покинуло более 5 707 967 человек. Такие данные 5 мая приводит управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Больше всего украинцев уехало в Польшу – 3,1 млн. Почти 854 тыс. выехало в Румынию, 714 тыс. – в Россию (по данным властей Украины, большинство из этих украинцев в РФ вывезли принудительно).

В Венгрию выехало 545 тыс. украинцев, в Молдову – 450 тыс., в Словакию – 388 тыс., в Беларусь – 25,8 тыс.

После 28 февраля в Украину вернулось более 1,4 млн человек, отметили в ООН.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину ночью 24 февраля, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".

Президент Владимир Зеленский называет действия РФ в Украине геноцидом. Такого же мнения президенты Польши и США, а также Сейм Литвы.

Теги: Украина, ООН, беженцы, война России против Украины
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