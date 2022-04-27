Камбербэтч примет в своем доме семью беженцев из Украины. Актер сообщил, что они уже выехали

Камбербэтч заявил, что гордится британцами, которые так же, как и он, выразили готовность поселить в своих домах украинских беженцев Фото: ЕРА

Актер не стал разглашать подробности, сославшись на то, что это может выглядеть как вторжение в частную жизнь украинской семьи, но подчеркнул, что они уже выехали из Украины.

Актер признался, что предложив семье поселиться в своем доме, хочет дать им возможность почувствовать стабильность

Камбербэтч также отметил, что гордится усилиями жителей Великобритании, которые так же, как и он, согласились принять в своих домах украинские семьи.