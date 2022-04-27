Камбербэтч примет в своем доме семью беженцев из Украины. Актер сообщил, что они уже выехали

Актер не стал разглашать подробности, сославшись на то, что это может выглядеть как вторжение в частную жизнь украинской семьи, но подчеркнул, что они уже выехали из Украины.
Актер признался, что предложив семье поселиться в своем доме, хочет дать им возможность почувствовать стабильность
Камбербэтч также отметил, что гордится усилиями жителей Великобритании, которые так же, как и он, согласились принять в своих домах украинские семьи.
Британское правительство разработал программу "Дома для Украины", чтобы помочь найти жилье беженцам, которые после нападения РФ на Украину вынуждены были покинуть свои дома.
Готовность принять в своем доме украинцев уже выразили проживающий в Великобритании украинский футболист Андрей Шевченко, а также британский рок-музыкант Оззи Осборн.
Камбербэтч после начала войны публично выступал в поддержку Украины, появлялся на мероприятиях с украинским флагом или нагрудной лентой цветов флага Украины.