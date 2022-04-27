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27 апреля, 2022
 
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Камбербэтч примет в своем доме семью беженцев из Украины. Актер сообщил, что они уже выехали

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Камбербэтч заявил, что гордится британцами, которые так же, как и он, выразили готовность поселить в своих домах украинских беженцев
Камбербэтч заявил, что гордится британцами, которые так же, как и он, выразили готовность поселить в своих домах украинских беженцев
Фото: ЕРА

Британский актер Бенедикт Камбербэтч примет в своем доме семью беженцев из Украины. Об этом он рассказал 26 апреля в интервью каналу Sky News.

Актер не стал разглашать подробности, сославшись на то, что это может выглядеть как вторжение в частную жизнь украинской семьи, но подчеркнул, что они уже выехали из Украины. 

Актер признался, что предложив семье поселиться в своем доме, хочет дать им возможность почувствовать стабильность 

Камбербэтч также отметил, что гордится усилиями жителей Великобритании, которые так же, как и он, согласились принять в своих домах украинские семьи.

Контекст:

Британское правительство разработал программу "Дома для Украины", чтобы помочь найти жилье беженцам, которые после нападения РФ на Украину вынуждены были покинуть свои дома. 

Готовность принять в своем доме украинцев уже выразили проживающий в Великобритании украинский футболист Андрей Шевченко, а также британский рок-музыкант Оззи Осборн

Камбербэтч после начала войны публично выступал в поддержку Украины, появлялся на мероприятиях с украинским флагом или нагрудной лентой цветов флага Украины.

Теги: Великобритания, Бенедикт Камбербэтч, беженцы, война России против Украины
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